AMLO espera que 'la simulación termine y las cosas se hagan bien'

El presidente Andrés Manuel López Obrador destacó la importancia de viajar por carretera y recorrer los pueblos para darse cuenta de lo que sucede en ellos, y confió en que la simulación termine, los trabajos se hagan bien y se actúe con honestidad como forma de gobierno.

Expuso que el viernes pasó sobre la carretera que conecta a Toluca con Tejupilco, en Temascalpetec, y observó que estaba llena de baches y hoyos, por lo que habló a Comunicaciones y Transportes, con el encargado de mantenimiento de caminos, para hacerle saber la situación.

“Y ahora que regreso otra vez (este sábado), porque voy a Tejupilco, ya encuentro que están bacheando la carretera. Me da pena, porque eso era lo que se hacía antes cuando llegaba una autoridad, un presidente: a tapar los hoyos; si no había agua, metían pipas para que no fallara el agua ese día (…)”, comentó.

“Si no visitara yo los pueblos no nos daríamos cuenta de lo que está sucediendo. Yo estoy seguro que los encargados de garantizar la comunicación van a hacer el trabajo bien, el trabajo de conservación y se van a acabar esas prácticas de que se simula nada más".

“Todos tenemos ya que actuar con integridad, con rectitud, con honestidad. Honestidad como forma de vida, como forma de gobierno”, agregó previo a su comida en la Fonda Misael en esta localidad, donde el menú consistió en quesadillas y barbacoa.