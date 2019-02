'No sean rebeldes sin causa'

Ante la toma de vías de tren por parte de maestros de la CNTE en Michoacán, el presidente Andrés Manuel López Obrador pidió al magisterio no ser rebeldes sin causa, tampoco intransigentes o provocadores.

En el municipio de la tierra caliente el titular del Ejecutivo federal sostuvo que hay algunos que "se las dan de muy radicales, pero son conservadores". El Presidente se comprometió a atender la demanda de los maestros, pero aclaró que ante provocaciones no usará la fuerza pública para reprimirlos.

"Vengo de la oposición, acabo de ver mi expediente y sé lo que es luchar por causas justas. Nada más decirles (a los maestros) no se puede ser rebeldes sin causa, nada de intransigencia, y nada de decir que me van a provocar y usar la fuerza pública para que me acusen de represor", expresó.

Ante una representación de la CNTE que protestó previo al evento, López Obrador pidió al magisterio reconocer que el gobierno federal ha pedido una reforma para cancelar la reforma educativa.

"Me estoy poniendo de acuerdo con el gobernador de Michoacán y no quiero pleitos. Nos vamos a poner de acuerdos para darle solución a los problemas de educación en Michoacán", afirmó. El mandatario López Obrador pidió también paciencia a los maestros para poder resolver sus demandas.

Este sábado ya hay condiciones para que se reanude la mesa de negociación entre representantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), autoridades de Michoacán y de la federación, informó el secretario estatal de Educación, Alberto Frutis Solís.

Abordado por los medios de comunicación durante la visita del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, en Huetamo, el funcionario estatal reconoció el acuerdo de la CNTE para liberar las vías del tren, lo que dijo, dio pie a que se reanuden los trabajos en la mesa tripartita.

"Yo creo que la mesa tripartita se retomaría el día de mañana; así la están citando, para poder ahí precisar algunos puntos del documento de trabajo. De todos modos de esos puntos del documento de trabajo varios están avanzando", manifestó.

Entre estos puntos, Frutis Solís señaló que en estos últimos dos días se erogaron 300 millones de pesos para distintos pagos al magisterio, así como 80 mdp para el pago a normalistas, a quienes además se les hizo entrega de dos vehículos y se les comprometió la recontratación semestral de 3 mil 700 plazas.

Dado lo anterior y que hasta este momento ya se retiraron los bloqueos de Pátzcuaro y Lázaro Cárdenas, Alberto Frutis consideró que las negociaciones con la Coordinadora van por buen camino.

"Yo veo que las cosas van bien, van caminando y solamente un sector muy radical se mantiene en la postura pero también la propia CNTE ya fijó una postura respecto de esos compañeros, que están fuera de la línea y que quieren politizar un tema que es estrictamente educativo", argumentó.