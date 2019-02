Registran a 300 personas para otorgar permiso migratorio

El Instituto Nacional de Migración (INAMI) presentó avances del registro de los integrantes de la Caravana de Migrantes que arribaron el pasado lunes a Piedras Negras, dando a conocer que hasta la noche del jueves registraron a 300 personas de los mil 833 que se encuentran en el albergue, por lo que se espera que dicho proceso concluya en un periodo de seis días.

Lo anterior fue dado a conocer por Claudio Mario Bres Garza, presidente municipal de Piedras Negras, tras cuestionarle los resultados de la reunión de evaluación que realizan todas las noches, las autoridades de los tres niveles de gobierno.

Detalló que continuarán avanzando en el proceso de registro por parte del INAMI, para otorgarles el permiso migratorio para que puedan permanecer en México y que una vez que lo obtengan, podrán moverse libremente. Dicho proceso de registro podría concretarse en un periodo de seis días más.

“En el mismo inter, los primeros que ya registraron, van transitando cinco días para que ya logren su estatus migratorio en la República Mexicana y se puedan mover libremente”, reveló el presidente municipal de Piedras Negras.

Bres Garza también dio a conocer que en dicha reunión de evaluación se acordó que a los migrantes que se les permite salir de forma ordenada y que son acompañados por personal del INAMI a bancos y tiendas de conveniencia, ahora los llevarán al Paseo del Río para que vean de forma directa la situación en los Estados Unidos.

“Quizá con eso, uno o 10 o muchos más busquen una repatriación. No solamente no están acostumbrados a esta temporada invernal, si no también que vean la realidad”, precisó el alcalde de Piedras Negras.

Refirió que las autoridades norteamericanas le han comunicado que en un lapso de 48 horas suman 60 detenidos, lo que representa una disminución considerable en las detenciones en el río Bravo, al menos en el circuito de Del Río.