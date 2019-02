'Inadecuado, plan para frenar a los migrantes'

Luego de que se diera a conocer que el Gobierno del Estado manifestó que se cerrará el paso a más Caravanas, la Casa del Migrante calificó la estrategia como inadecuada, al señalar que las autoridades tanto federales como estatales no podrían frenar su paso, al mismo tiempo que abonaría a la discriminación.

Alberto Xicoténcatl, director del albergue, manifestó que el Gobierno estatal no cuenta con facultades legales para hacerlo.

"EL Gobierno del Estado no tiene facultad para cerrar el paso, no existe esa posibilidad por ninguno de los poderes, ni el ejecutivo, legislativo o judicial, pueden ordenar quienes ingresan o no", dijo.

Añadió que de la misma forma el Gobierno del Estado puede hacer un llamado al Gobierno federal de apoyo, sin embargo, no se podría evitar el ingreso.

"No existe la forma legal para hacerlo. Me parece que son declaraciones que evitan que la comunidad asuma esta situación de mejor forma, pues abona a la discriminación y a la xenofobia que está sufriendo la población migrante que atraviesa Coahuila o es atendida por el gobierno", dijo.

Fue el miércoles que la Secretaría de Gobierno informó que debido a que se encuentran saturados por el fenómeno de migración en la frontera de Coahuila, no se permitirá la llegada de más migrantes, hasta en tanto no se resuelva la situación de la actual caravana.

Manifestó a necesidad de que el Gobierno federal ponga especial atención en la dinámica que lleva a cabo para la recepción.