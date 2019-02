Grupo Internacional pide elecciones en Venezuela

Con un llamado a "elecciones presidenciales libres, transparentes y creíbles, de acuerdo a la Constitución venezolana" finalizó ayer en Montevideo la reunión del Grupo de Contacto Internacional sobre Venezuela, de la que participaron 14 países europeos y americanos.

Dichas elecciones deberán contar "con todas las garantías necesarias", según la declaración final leída por el canciller uruguayo Rodolfo Nin Novoa y la alta representante para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad de la Unión Europea, Federica Mogherini.

La declaración enfatiza que "es crucial" restaurar "la plena democracia, el estado de derecho, la separación de poderes y el respeto por el mandato constitucional de las instituciones del país, más particularmente la democráticamente electa Asamblea Nacional".

El llamado a elecciones presidenciales democráticas fue firmado por Uruguay, la Unión Europea, Costa Rica, Ecuador, España, Italia, Portugal, Suecia, Alemania, Francia, Países Bajos y Reino Unido.

Hasta ahora Uruguay no había pedido elecciones, sino sólo diálogo entre las partes. La firma significa un giro en su posición respecto a Venezuela.

En la conferencia de prensa final, los voceros del grupo dijeron que Bolivia no quiso firmar la declaración por no compartir algunos puntos y que México tampoco lo hizo por no integrar el Grupo de Contacto Internacional.

Entre la paz y la guerra

El presidente de Uruguay, Tabaré Vázquez, advirtió que:

=> 'La mayor disyuntiva que tiene planteada Venezuela es la paz o la guerra'.

=> El objetivo del Grupo 'no es imponer soluciones a los venezolanos'.