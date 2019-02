Crece escándalo sexual contra Nobel Óscar Arias

El expresidente de Costa de Rica, Óscar Arias, sumó ayer la quinta acusación en su contra por acoso sexual en el transcurso de una semana, hechos que de resultar ciertos contrastan con su influyente perfil político en Centroamérica, que le hizo merecedor del Premio Nobel de la Paz en 1987.

El primer caso se dio a conocer el lunes pasado, cuando la doctora y activista antibélica Alexandra Arce von Herold presentó su denuncia por acoso sexual ante la Fiscalía Adjunta de Género.

La activista costarricense argumentó que los hechos ocurrieron en 2014, en casa del exmandatario en Rohrmoser, cuando colaboró con Arias, y que hace su denuncia porque es hasta ahora que existe un contexto internacional de apoyo.

La víspera trascendieron acusaciones de tres mujeres más, las periodistas Nono Antillón, Emma Daly y Mónica Morales, quienes relataron a medios locales de prensa sus respectivas experiencias con Arias.

La costarricense Antillón denunció a Arias por "toquetearla" cuando colaboró con él hace 35 años, como su asesora de prensa, y afirmó: "no denuncié porque jamás en aquella época hubiera podido hacerme escuchar y la verdad es que ahora me parece que yo me debía esto". "Si me llaman a declarar, ni lo pienso", dijo.

Agregó que sufrió hostigamiento de parte de Arias, cuando él era candidato presidencial para las elecciones de 1986.

A su vez, la británica Daly, quien ahora es directora de comunicaciones de Human Rights Watch, señaló que está dispuesta a colaborar sobre lo que pasó con Arias en 1990, cuando realizó una visita al exmandatario en Managua. Ella vivió en este país en ese entonces y laboraba para el diario en inglés The Tico Times.

Deja partido

Arias decidió ayer:

=> Apartarse de las actividades del Partido Liberación Nacional, hasta que no se esclarezca una denuncia de violación sexual en su contra.

=> "Mi recomendación sincera a don Óscar es que debe dar un paso al lado", dijo Guillermo Constenla, presidente del PLN.