Mantienen juicios por casas

El presidente Andrés Manuel López Obrador informó el miércoles que su gobierno indaga a políticos vinculados a empresas inmobiliarias que hacen negocio con construcciones masivas con deficiencias e irregularidades, y que mantendrá los procesos legales abiertos por fraudes cometidos en entidades como Coahuila y Nayarit.

El gobierno federal lanzó un programa para reducir en promedio la deuda, hasta en 55%, de los beneficiarios con viviendas del Infonavit a quienes también se les congelará las cuentas para que no paguen más y se evite despojar a los trabajadores de sus viviendas.

En su tradicional rueda de prensa mañanera, López Obrador afirmó que se "acabó el negocio de la construcción masiva de departamentos entregados a empresas inmobiliarias vinculados con políticos".

Advirtió que todos los juicios abiertos continuarán, así como los casos que se registraron en Nayarit y Coahuila, la forma en cómo despojaban de sus casas a miles de trabajadores "toda esa corrupción se acaba, vamos a limpiar la corrupción del país, y lo vamos hacer garantizando las libertades, hasta ofreciendo disculpas por las molestias que ocasione el combate a la corrupción".

Señaló que ya no se seguirán construyendo "huevitos" de 30 metros que son contrarios a los derechos y la dignidad de las familias y se terminará con la corrupción y a dejar de edificar unidades habitacionales en zonas bajas inundables sólo porque se dan los permisos de autoridades a cambio de sobornos.

Acompañado por los secretarios de Hacienda, Carlos Urzúa; y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Román Meyer, lamentó que en ciudades patrimonio de la cultura se tengan cerros devastados por la edificación de miles de viviendas, departamentos que afectan todo, carecen de servicios, transporte y a kilómetros de centros de trabajo, "pero era el negocio de las inmobiliarias de los políticos, eso se termina, ya".

Aclaró que no tolerarán a inmobiliarias que defraudaron a ciudadanos porque en ocasiones no entregaban bien las unidades habitacionales y defraudaban a la gente, "no vamos nosotros a tolerar eso, eso era parte de la corrupción, de los moches por eso subrayo que los conservadores son muy corruptos, además de hipócritas, les gusta mucho los billullos".

Por su parte, integrantes de Molrod, uno de los despachos de cobranza del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), negaron despojar de sus viviendas a más de 60,000 familias en ocho estados del país, en complicidad con jueces y magistrados.

Sayil Villegas Cruz, vocera del despacho originario de Nayarit, donde se reveló el presunto fraude, aseguró que no hay ninguna familia afectada, porque a la fecha no se han presentado denuncias sobre los supuestos hechos revelados en diciembre. "Se hace mucho hincapié de que se hacía el despojo a 60,000 familias cuando realmente no hay ninguna familia afectada", afirmó.