Nicaragua rechaza entrega de expresidente

El diputado sandinista Jacinto Suárez afirmó ayer que el gobierno del presidente nicaragüense Daniel Ortega no entregará al próximo gobierno salvadoreño al exmandatario Mauricio Funes, bajo el argumento de que es un asilado político y por tanto protegido por el régimen.

El diputado sandinista Jacinto Suárez aseguró que no entregarán a Mauricio Funes si se lo pide el nuevo gobierno que en junio presidirá Nayib Bukele, según publicó La Prensa, de Nicaragua.

"No hay razón para que se le pueda entregar (a El Salvador), ya tiene un estatus de asilado político (y eso) lo protege de cualquier solicitud de extradición", afirmó el diputado orteguista. Suarez Obregón es Secretario de Relaciones Exteriores del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) y uno de los pocos viejos cuadros del partido que todavía acompaña al presidente Daniel Ortega en el gobierno.

Suárez y Ortega son, además, amigos: crecieron en el mismo barrio de Managua y pasaron siete años presos en la misma celda -de 1967 a 1974- por su participación en la lucha para derrocar al gobierno de Anastasio Somoza. El martes Funes dijo no preocuparse si El Salvador pide su extradición. "Me tiene sin cuidado la posición de Nayib y su próximo gobierno sobre mi asilo en Nicaragua" y tildo de "ignorantes" a quienes creen que su extradición la decide un Estado que la pide. Es Ortega y no Nayib el que debe decidir".