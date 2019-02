Llama a López Obrador aprobar reformas

Al conmemorar el 102 aniversario de la Constitución, el primer mandatario Andrés Manuel López Obrador y los presidentes de las Cámaras de Diputados, Porfirio Muñoz Ledo, y del Senado, Martí Batres, aprovecharon para hacer un llamado a aprobar las reformas pendientes en el Legislativo.

En el Teatro de la República, donde en 1917 se firmó la Constitución, sostuvo que hay reformas pendientes como tipificar la corrupción como delito grave sin derecho a fianza, que el presidente en funciones pueda ser juzgado por delitos de corrupción y acabar con fraudes electorales.

El Presidente no descartó que al final de su sexenio, al entregar la estafeta a las nuevas generaciones, se convoque a un nuevo constituyente para redactar la cuarta Constitución, porque la actual está "muy parchada y remendada" con casi 900 reformas.

"Nosotros, como aquí también se ha dicho, buscamos una nueva transformación y correspondería tener una nueva Constitución. Pensamos que no hay condiciones para eso, porque tenemos otras tareas que consideramos más importantes", dijo.

Por ello se optó por hacer propuestas de reformas a la actual, las cuales considera de la misma profundidad que una nueva Constitución.

"Cuando entreguemos nosotros la estafeta para las nuevas generaciones, ¿por qué no convocar a un nuevo constituyente y elaborar una cuarta Constitución? Porque los que son maestros en este tema hablan de que ya son demasiadas las reformas. Últimamente también se afectó mucho no sólo la letra, sino la esencia, el espíritu de la Constitución, por eso no hay descartar hacer una nueva", expuso.

Ante el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, así como la mayoría de los gobernadores, López Obrador dijo que están pendientes en el Legislativo tres grandes reformas a la Constitución: que tengamos tipificada la corrupción como delito grave y que el que cometa un acto de corrupción no tenga derecho a fianza.

"Eso corresponde a los legisladores, corresponde a todos corregirlo, para iniciar una etapa nueva. Cero corrupción, limpiar de corrupción a nuestro país porque es una vergüenza que ocupemos el lugar 135 con más corrupción en el mundo", expresó.

Como segundo pendiente, dijo, está la impunidad, por lo que propone que el presidente en funciones pueda ser juzgado por corrupción y se terminen los fueros y privilegios en todo el gobierno. "Es la gran reforma que hace falta en este tiempo", sostuvo.

Como tercer punto, el presidente López Obrador resaltó que no tenemos un auténtico sistema político democrático.

"Tenemos que establecer una auténtica democracia, acabar con los fraudes electorales, que no se compren los votos. No se utilice presupuesto para favorecer a ningún partido y a ningún candidato", indicó.

El Presidente aseguró que la Constitución no ha muerto, pero lanzó un llamado de atención a que no se debe "regodear en los puentes cuando se trata de fechas históricas fundamentales para la República".

En tanto, el presidente de la Cámara de Diputados, Porfirio Muñoz Ledo, detalló que a este periodo de sesiones sólo le quedan 25 días y 12 proyectos mayores acumulados, como la nueva Ley General del Congreso.

Sostuvo que los diputados federales tienen la obligación de aprobar el Plan Nacional de Desarrollo.

"Tenemos la obligación constitucional de aprobar el Plan Nacional de Desarrollo que, creemos, debe ser, por primera vez, veraz y, como dijo aquí Zaldívar, exigir, muy importante. Para que los derechos humanos y para que los derechos políticos sean tales, necesitan ser exigibles y judiciables, como hicimos en la Constitución de la Ciudad de México", expresó.

El presidente del Senado, Martí Batres, pidió a los representantes de los Poderes utilizar el diálogo para realizar las transformaciones que el país demanda. "Transformar fue el mandato del pueblo en las urnas", dijo.

Expuso que en agenda tienen 10 grandes trazos para modificar la Constitución.