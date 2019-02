Aureoles confía en lograr acuerdo con CNTE para liberar vías

El gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, confió que con el trabajo que hacen de manera conjunta con el gobierno federal se logrará un acuerdo con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) para acabar con los bloqueos a vías del tren en la entidad.

"Esperamos que en las próximas horas y días esto vaya ya tomando un rumbo distinto en virtud de que se están cumpliendo los compromisos”, expresó en entrevista luego de acudir a la ceremonia conmemorativa del 102 Aniversario de la Promulgación de la Constitución Política de 1917.

Explicó que aún queda un grupo de la CNTE en el poblado de Caltzontzin, municipio de Uruapan, con el que se trabaja “para cumplir el acuerdo que habían tomado en la asamblea desde hace dos o tres dias, en donde se acordó por una amplia mayoría en la asamblea estatal levantar el bloqueo de las vías del tren”.

De acuerdo con el mandatario estatal el bloqueo lo mantiene “un grupo de maestros muy radicalizados, que su postura es todo o nada, es decir todo lo que se debe, y no es posible porque, incluso, un dato que les comparto: en el pliego de demandas se busca que se regularicen mil 500 plazas de directores o directoras, subdirectores, eso sólo lo puede hacer el gobierno federal”.

Puntualizó que “sí estamos trabajando, tenemos resueltos los temas de pagos pendientes que le deben el gobierno de prestaciones a los maestros y una mesa tripartita que está permanentemente instalada, que en cualquier momento retomamos los trabajamos para ver los asuntos que nos faltan y encontrarle una solución de fondo al tema”.

En ese sentido Aureoles Conejo enfatizó que “estamos trabajando con el gobierno federal en esta mesa tripartita para que le encontremos una solución de fondo y se la vamos a encontrar, ese es el compromiso”.

Explicó que existen varias opciones, “una es que el gobierno federal nos ayude llevándose un número importante de plazas; lo otro es que a Michoacán se le metiera en la lista de los estados que tienen el llamado fondo de compensación educativa; y junto con ello yo anuncie por la mañana una reestructura total, una reingenieria total a la dependencia responsable de los servicios educativos”.

Entrevistado por separado, al término del acto realizado en el Teatro de la República, el gobernador de Hidalgo, Omar Fayad, reconoció la labor del Ejercito durante la explosión en días pasados en esa entidad, “yo creo que el Ejército hizo lo correcto porque lo otro era a lo mejor amenazar o reprimir”.

Puntualizó que “ahora estamos empeñados es en seguir muy coordinados con el presidente y con la Federación, seguir muy coordinados en la estrategia contra el 'huachicol', creo que hemos dado muestra que somos el estado que más hace en materia de combate” al robo de gasolina, agregó.

Detalló que mientras que al inicio de 2006 se devolvían 130 mil litros a la Federación, "hoy le regresamos cuatro millones de litros en un año, ya llevamos más de seis millones de litros en dos años de combate al 'huachicol', además de la cantidad de personas que hemos puesto a disposición del ministerio público federal, la cantidad de unidades que hemos recuperado”.

El mandatario hidalguense dijo: “no me gustaría hacer falsas presunciones, no me gustaría especular, pero lo que nosotros tenemos que estar preparados y para lo que nos estamos preparando es si hay una diversificación de este tipo de delito nosotros estemos preparados para enfrentarlo”.