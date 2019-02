Defenderé a niños pese a denostaciones a mi persona: Vázquez Mota

Josefina Vázquez Mota, senadora del Partido Acción Nacional (PAN), dijo al presidente Andrés Manuel López Obrador que no es con ataques como se va a resolver el tema de las estancias infantiles, ya que no se trata de un tema "personal ni partidista".

La panista afirmó que al poner el tema en la mesa no fue por una cuestión de protagonismo, sino por las demandas que los padres de familia le han hecho llegar no solo a ella, también a legisladores de otros partidos, incluido Morena.

"Es una preocupación real que no debe ser desprestigiada, los niños y las niñas no votan, pero hacen la diferencia en el país, y requieren de todos los cuidados. Como presidenta de la Comisión de los Derechos de la Niñez y de la Adolescencia en el Senado voy a seguir defendiendo en este y en cualquier otra ocasión el derecho de los niños y adolescentes frente a cuestionamientos y críticas", expresó.

Vázquez Mota lamentó las expresiones de López Obrador, sobre todo porque dijo, se supone que México tiene un régimen democrático, y que la respuesta del responsable del país sea de orden personal, "que confronta y descalifica" lo que debe ser atendido y escuchado.

"Un gobierno que surge de las urnas en un sistema democrático debe gobernar para todos quienes votaron por ellos y para quienes no lo hicieron. Las niñas y niños no tienen partido, tienen derechos e intereses superiores. Lástima que desprecie la voces de las mujeres y de las necesidades de los niños y niños, y que haya un atropello de la ley para obstaculizar el trabajo de muchos mexicanos.

En mi convicción como senadora, mexicana, madre y mujer, me encuentre donde me encuentre seguiré defendiendo a los niños. Aquí no hay un orden político o partidista, es un tema sobre el cuidado de los niños", asentó.

La ex candidata presidencial sostuvo que si la salida no es continuar con el programa de estancias infantiles, espera entonces, que el gobierno federal en breve plantee las propuestas de solución y alternativa, además de saber las bases de un modelo alternativo.

"Hago llamado a un diálogo respetuoso, y que no sea la manipulación y la difamación lo que reemplace las ideas, la propuesta, el interés superior de los niños, y la solución conjunta. No puede entenderse una democracia sin la participación de la sociedad civil organizada, y desprestigiar a la sociedad civil como lo vi esta mañana de manera totalitaria, cuando merece reconocimiento, y en su caso, ser acompañada de las auditorias, reglas de operación, supervisión", indicó.