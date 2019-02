Impide el fiscal de Veracruz acceso a periodistas

Impidió el acceso a una de sus conferencias de prensa a periodistas de Radio Televisión de Veracruz, un organismo público descentralizado del Gobierno de Veracruz.

El Fiscal General de Veracruz, Jorge Winckler Ortiz, impidió el acceso a una de sus conferencias de prensa a periodistas de Radio-Televisión de Veracruz, un organismo público descentralizado del gobierno veracruzano, denunciaron los afectados.

La propia televisora y los periodistas denunciaron que se les impidió el acceso y personal de la fiscalía videograbaron a los comunicadores, por lo cual temen por su seguridad.

La denuncia de RTV viene cuando se anunció que será este jueves cuando se realice la sesión extraordinaria en el Congreso del Estado para que los diputados locales voten los dictámenes sobre el juicio político contra el fiscal general Jorge Winckler.

El presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, José Manuel Pozos Castro, citó a la sesión extraordinaria en la que se votarán los dos dictámenes procedentes de juicio político emanados de la Comisión Instructora y que derivan de denuncias presentadas por los abogados Jorge Reye Peralta y Arturo Nicolás Baltazar.

El primero es defender del ex director de Servicios Periciales, Gilberto Aguirre Garza, que acusa al fiscal general de actos de tortura; en el caso de Arturo Nicolás Baltazar, es abogado del ex fiscal general Luis Ángel Bravo, pero la denuncia la interpuso por parte del ex escolta Francisco Zárate Aviña, que señala al fiscal por el delito de desaparición forzada.

De acuerdo con un comunicado de prensa de RTV, al mediodía de este martes, los reporteros Antonio Luna Ortega y Carlos Andrade Hernández, acompañados por el camarógrafo, Mauro Pérez Soto, acudieron a la sede de la Fiscalía General del Estado (FGE), a cubrir una conferencia.

Sin embargo, el personal de seguridad de la FGE impidió el paso de los comunicadores a la rueda de prensa, con el argumento de que se trata de una orden específica del fiscal Winckler Ortiz.

RTV denunció que los reporteros y camarógrafo fueron videograbados por personal al servicio del Fiscal, "por lo que desde este momento lo hacemos responsable de cualquier o agresión a la integridad física o moral de cualquiera de nuestros reporteros y colaboradores de este canal".

El organismo recordó que los reporteros de ese canal han asistido a todas y cada una de las ruedas de prensa que el Fiscal General del Estado ha convocado y han dado espacio, sin cortapisas ni censura a todas sus expresiones.

"Hacemos pública nuestra extrañeza por este hecho y ratificamos nuestro compromiso con la información. Recordamos al señor Jorge Winckler Ortiz que es un servidor público y como tal está obligado a dar apertura a los medios de comunicación, cualesquiera que estos sean", demandaron.