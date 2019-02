'México no se involucrará con elecciones en EUA', dice AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que México no se involucrará en cuestiones electorales con Estados Unidos, ni responderá a cuestionamientos que tengan que ver con las elecciones.

"Hay que entenderlo como es. En el caso nuestro, si por razones electorales se nos quiere involucrar, desde ahora lo anticipo, no vamos nosotros a responder ningún cuestionamiento que se dé en el marco de la política interna con fines electorales en Estados Unidos o en cualquier otro país", sostuvo.

Esto, en respuesta a la postura del gobierno de Estados Unidos en el tema migratorio.

En conferencia de prensa, López Obrador aclaró que con EU, México mantendrá la misma política de cooperación para el desarrollo y serán respetuosos de Donald Trump, presidente estadounidense.

"De ninguna manera vamos nosotros a entrometernos en la política interna de Estados Unidos. Nosotros hemos recibido un trato respetuoso del presidente Donald Trump y vamos a mantener también una actitud de respeto hacia su gobierno", indicó.

Sin embargo, dijo que como ciudadano se tiene que revisar, no sólo en Estados Unidos, en otros países, los periodos de gobierno.

"Política es tiempo. Yo considero que un periodo de cuatro años, aunque se permita una reelección, no es lo mejor. Porque se gana en el primer periodo y como viene pronto la reelección, no hay estabilidad suficiente; no deja de mezclarse la política, los asuntos públicos, la administración de los asuntos públicos con lo electoral", criticó.