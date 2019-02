Se quitará carga fiscal a Pemex: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que se implementarán medidas extraordinaria para apoyar a Petróleos Mexicanos (Pemex) como quitarle la carga fiscal.

En su conferencia de prensa matutina de este martes, el mandatario adelantó que en los próximos días anunciará una serie de "medidas extraordinarias" para recuperar la producción petrolera y fortalecer a la empresa productiva del Estado. Principalmente se le quitará la carga fiscal.

"Quitaremos la carga fiscal a Pemex como nunca ha sucedido. Va a significar menos ingresos al gobierno, pero fortalecerá a la empresa", manifestó.

Aseguró que la empresa contará con más recursos pagando menos impuestos a Hacienda y dijo que no se dejará de analizar otras posibilidades para flexibilizar el otorgamiento de contratos.

El mandatario inició conmemorando el aniversario de la Constitución Mexicana y anunció que hoy visitará Querétaro con motivo de esta fecha.

"El día de hoy se conmemora un aniversario más de la promulgación de la Constitución de 1917... muy reformada, muy modificada sobre todo en el periodo liberal, sin embargo, mantiene la esencia", expresó.

Agregó que "no vamos a olvidar estas fechas, porque si no sabemos de dónde venimos difícilmente vamos a saber hacia dónde vamos".

"Por la Constitución del 17 se establece de que en México el subsuelo y todos los bienes que existen debajo de la tierra pertenecen a la nación... el petróleo, el gas, todos los recursos naturales".

En la ronda de preguntas y respuestas, un periodista compartió que fue víctima de secuestro al realizar su trabajo de investigación en Hidalgo.

"Expresar mi solidaridad contigo, mi apoyo amplio, total... decirte que estamos luchando todos los días para pacificar al país", dijo el presidente ante el reclamo de justicia del reportero.

"Llevamos a cabo una acción en 17 regiones donde se produce el 35% de los homicidios. Comenzamos ayer en Tijuana porque se desató la violencia ahí y en otros estados. Informaremos la semana próxima", adelantó.

El presidente dijo que no había frontera entre Estado y delincuencia; aseguró que se va a mantener la separación. "Enfrentaremos al delito y garantizar la seguridad pública. Ninguna institución de seguridad será delincuente", manifestó.

López Obrador fue cuestionado sobre el rechazo a sus declaraciones sobre corrupción de Felipe Calderón, a lo que respondió: "No voy a debatir con expresidentes, yo digo lo que pienso, no debo callar como momia no es ético. Zedillo se fue a trabajar a una empresa que se benefició; y Calderón tiene relación con empresas extrajeras".

El presidente se refirió a las protestas que se registraron ayer en el país por el programa de estancias infantiles, al señalar que éste estaba a cargo de la Sedesol y se está revisando cómo funciona y cuál es el beneficio. Consideró que se puede buscar un mecanismo libre de intermediarios.