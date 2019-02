Reitera alcalde que no permitirá gasera

Sergio Zenón Velázquez Vázquez, presidente municipal de Nava, dio a conocer que la empresa Corporación Inmobiliaria Clara, S.A. de C.V., obtuvo un amparo de un juez en contra de la revocación del permiso de construcción que se le otorgó durante la administración 2014 -2017 y por ello, pueden seguir construyendo.

Sin embargo, aseguró que no permitirá que opere una estación de gas o gasera en el lugar, mientras no cumpla con la normatividad; pues recordó que dicha empresa no tiene la constancia de factibilidad que debe otorgarle el Gobierno del Estado de Coahuila.

"Hay un juicio de amparo. El municipio de Nava, Coahuila optó por terminar con un permiso de construcción que se había otorgado en la administración 2014-2017, en el 2018 nosotros quisimos dejarlo sin efectos; no fue posible, toda vez que el juez otorgó un amparo para el permiso de construcción", explicó Sergio Zenón Velázquez.

Reiteró que dicho permiso que ellos tienen es para la construcción de unas bardas, de unas terracerías y para unas oficinas; además de precisar que dicha empresa no tiene permiso alguno para operar como una estación de gas, de negocio de venta de gas o gasera, como se le conoce a este tipo de negocios.

El presidente municipal de Nava recordó que la coordinación regional de la Subsecretaría de Protección Civil del Estado de Coahuila realizó una visita en el lugar e inclusive inmovilizó los tanques que se localizan en el lugar, tras verificar que no tuvieran gas y no representaran un riesgo para la ciudadanía.

"Reiteramos que, mientras que no tengan la constancia de factibilidad, que precisamente es el Estado el que la otorga y no se las ha dado, que incluso el titular regional de Protección Civil del Estado mencionó que no cumplen con la normatividad y si eso no se cuenta con ello, tampoco podrá operar como gasera".

Vázquez Velázquez enfatizó que, el municipio hará valer la ley y estarán muy atentos de que en dicho lugar no opere ningún negocio como gasera, mientras no cumpla con la normatividad existente en la materia.