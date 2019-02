No acepto intimidación de nadie en combate al 'huachicoleo': AMLO

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que con el combate al robo de combustible se acabó el negocio del llamado "huachicoleo" en el país, y dejó claro que en este tema no acepta intimidación de nadie.

"A los del negocio, a los de arriba, se les acaba el negocio, y no acepto intimidación de nadie", expresó el mandatario federal, quien afirmó que con el combate al ilícito del robo de hidrocarburos, la corrupción y la impunidad, se está dando en el clavo.

De gira por esta entidad, donde entregó recursos del Programa Sembrando Vida, recordó que el robo de combustible implicó el año pasado pérdidas por 65 mil millones de pesos, pero “dije: basta se acaba el huachicol arriba y abajo”, con lo que podrán tenerse ahorros de hasta 40 mil millones de pesos.

Aseveró que el "huachicoleo" echó raíces e incluso se convirtió en costumbre, "pues le daban a la pobre gente que llenaran recipientes de 20 litros o 40 litros, mientras, los de arriba tenían tomas clandestinas en bodegas, almacenaban combustible y gasolinas y tenían pipas de distribución".

El Ejecutivo federal destacó que tiene consideraciones por la gente, que por necesidad tenía que hacer eso, "por las circunstancias", sin embargo ya no habrá necesidad de llevar a cabo esas prácticas porque el pueblo será atendido, habrá trabajo y bienestar.

Por otro lado, López Obrador señaló que la nueva política laboral terminará con el "charrismo sindical" y los líderes serán elegidos democráticamente con voto secreto del trabajador.

Al responder a la pregunta de un ciudadano sobre sobre qué haría con el líder petrolero Carlos Romero de Champs, el mandatario federal propuso democracia sindical, voto libre y secreto.

En el evento donde se hizo entrega simbólica de los programas Sembrando Vida y Jóvenes Construyendo el Futuro, aclaró que el gobierno federal no tiene sindicatos preferidos ni líderes preferidos, y los trabajadores elegirán a sus dirigentes de manera democrática, “para que no esté ahí también haciendo grilla pensándole que va salir uno y yo voy a meter otro, no ya se acabó el charrismo sindical”.

Tras comentar que los antepasados de esta región fueron los precursores de la Revolución Mexicana, señaló que el Gobierno de México atenderá de manera preferente a esta localidad y a los municipios cercanos al proyecto del Itsmo que cruzará de Salinas Cruz, Oaxaca, a Coatzacoalcos, Veracruz. El proyecto pasará por este municipio y otros 45 de Oaxaca, y serán beneficiados 33 ayuntamientos veracruzanos.

Refirió que como parte de la Cuarta Transformación se transferirán apoyos como nunca se ha hecho en la historia de esta región de la entidad, “fue una vergüenza, en los últimos años, en el periodo neoliberal de 36 años... se tuvieron que ir los veracruzanos a buscarse la vida a otras partes”.

Destacó que con los puertos y las nuevas vías del ferrocarril se ampliará también la carretera del istmo y se realizará un gasoducto, utilizando el derecho que vía que existe desde Coatzacoalcos hasta Salina Cruz.

Agregó que en un lapso de dos años se va a declarar, al Istmo como territorio libre, donde bajará el Impuesto al Valor Agregado (IVA) a la mitad y se reducirá el Impuesto Sobre la Renta (ISR) a 20 por ciento, además de que bajarán los precios de combustibles, gas, luz y gasolina.

El mandatario indicó que en el caso de los medicamentos, éstos era vendidos a políticos, quienes abastecían al gobierno, empresas que se dedicaban a eso “claro que vendían carísimo todo, una caja de pastillas para la diabetes, que cuesta en el laboratorio 10 pesos, la vendían en 150 pesos al gobierno. Todo eso se va a terminar”.

En este sentido dijo, se garantizará el derecho a la salud, habrá atención médica, medicamentos gratuitos en centros de salud, hospitales, además de que se basificará a quienes trabajan por honorarios.