Cautiva tijuanense con tamales gourmet de tequila

El sabor del tamal mexicano evoluciona en Tijuana con tamales tradicionales y gourmet de vino, fruta, carne, veganos, mango con tequila y nuez, higo con queso de cabra, manzana y arándanos con toque de ron, y plátano flameado al coñac, en una fusión de sabores que oferta la tijuanense Anavel Olmedo.

En entrevista con Notimex, comentó que con su trabajo busca ofrecer un peculiar sabor fronterizo, además de que, le gusta hacer tamales de gansito, choco rol, rompope, capuchino y salsa chipotle, por mencionar algunos.

“Siempre me ha gustado lo diferente y quise implementar lo gourmet que aprendí con la cocina mexicana, por eso realicé las fusiones, recientemente en un evento de San Diego, vendí más de 300 tamales en dos horas”, expresó.

Agregó que la mayoría de sus clientes son de San Diego, que personas de Texas y Guadalajara han viajado especialmente a Tijuana para degustar sus tamales, exquisito platillo que ha viajado a Europa.

“Una persona me comentó que probó mis tamales en España, la esencia mexicana ha trascendido, mi idea es llevar la gastronomía mexicana a otro nivel, a un nivel bueno, que no crean en otros lugares que porque son tamales no son buenos”, indicó.

Olmedo manifestó que desafortunadamente se tiene demeritada la comida, “los mexicanos le echamos el power a todo lo que hacemos, me siento muy satisfecha de lo que he logrado con mis tamales”.

La mujer que ha cautivado los gustos más exigentes en México y otros países, compartió con la Agencia de Noticias, Notimex, que en 2011 tuvo un negocio donde inició los tamales diferentes, que sólo le faltó hacer de menudo y pozole.

“Me han preguntado en varias ocasiones que si cocino al estilo Sinaloa o Sonora, considero que, el sazón, es de Jalisco, mis clientes más frecuentes son bajacalifornianos y de San Diego, California”.

“Cambié de los tamales tradicionales a los innovadores porque me aburrí del mismo sabor de los tamales tradicionales que comíamos frecuentemente, somos una familia integrada por tres miembros y somos muy guzgos, por eso inicié las fusiones”.

Mencionó que a su hija le gustan los tamales con sabor mexicano de dulce, que su hijo prefiere lo americano y para complacerlos, comenzó a hacer fusiones para ellos, y así fue como inició su negocio que ha llegado a lugares inesperados.

“Me rodeé de personas mejores que yo, una de ellas fue mi mamá, ella fue una persona increíble como no hay otra, ella fue mi ejemplo, en ella me inspiro porque quiero que se llene de orgullo, desafortunadamente ya no está con nosotros”.

Indicó que los tamales que más le pidieron sus clientes el año pasado fueron de chicharrón prensado a la diabla, y el de portobello con queso de cabra, también hace tamales de nopales, así como veganos.

La chef tijuanense aseveró que se adapta a la moda de la comida para contribuir y complacer a los que tienen diabetes y quieren comerse un tamal o presión arterial y no pueden comer puerco, que los hace con aceite de olivo o manteca vegetal.

“Varios de los tamales gourmet dulces fueron mezclas francesas, aprendí de una persona y lo implementé en mis tamales, pensaba que no se podía meter un pastel en la masa, el sabor que se hace con esas fusiones me sorprendió”.

Destacó que las mujeres deben perder los miedos y barreas que les impiden llegar más lejos, no deben depender de nadie para salir adelante, sobre todo si son madres solteras, ya sea que hagan tamales o cualquier otra cosa, eso cambia la vida.

Indicó que “los tamales para mí son todo, no sabes la satisfacción que me ha dado la cocina, inclusive ni otras carreras que tengo me han brindado la satisfacción que me dan orgullosamente los tamales”.