Revisarán denuncias de presuntos secuestros en el metro de la CDMX

Agentes del Ministerio Público de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México nunca atendieron de manera correcta las diversas denuncias de intentos de secuestro que sufrieron cientos de mujeres al interior de las estaciones del Metro; las desechaban o reclasificaban como robo, afirmó la titular de la PGJ, Ernestina Godoy.

Por tal motivo, la dependencia investigadora, hasta ahora, nunca tuvo registro de ese fenómeno.

Esta omisión molestó a la encargada de la dependencia, Ernestina Godoy, quien adelantó que de manera urgente ordenará una revisión y, en su caso, sancionará a aquellos funcionarios que por omisión, o por no hacer caso a una víctima, desestimaron quejas y llamados de auxilio.

Esta investigación iniciará en las alcaldías Coyoacán, Tlalpan, Cuauhtémoc y Gustavo A. Madero, pues los agentes omisos estaban asignados cerca de las estaciones Tasqueña, Indios Verdes, Cuatro Caminos, Miguel Ángel de Quevedo, Bellas Artes, Ciudad Universitaria, Insurgentes y Normal, entre otras, sitios en los que de manera paralela las mujeres han hecho público que han sido acosadas o víctimas de intento de secuestro.

"Cuando no es robo, lo que ellas denuncian es un modus operandi. Vamos a hacer todo lo posible para ayudarlas, no vamos a desestimar ninguna. Perdónenme, pero estoy muy enojada, no puede ser posible que no las hayan aceptado o las hayan reclasificado como robo", aceptó la procuradora Ernestina Godoy.

De momento, se dio a conocer que son tres los agentes del Ministerio Público y al menos cinco agentes de investigación que están bajo la lupa de la procuradora.

Nunca, dijo, atendieron las quejas de las jovencitas, lo que permitió que el fenómeno creciera. Y aunque de momento se descarta complicidad, los agentes omisos pueden ser destituidos, advirtió.