Encuentran sin vida a sobrino de Joan Sebastian

Familiares de Hugo Figueroa, sobrino del fallecido cantante Joan Sebastian, indicaron que su cuerpo fue encontrado en una carretera de Tarímbaro, Michoacán.

Una hermana de Hugo Figueroa informó del fallecimiento al reportero de Radio Fórmula, Gabriel Cuevas, dijo el periodista Ciro Gómez Leyva en su programa.

Autoridades de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Michoacán (PGJE) se mantienen en espera de que familiares de Hugo Figueroa acudan a identificarlo.

La dependencia confirmó que el cuerpo de un hombre que corresponde a las características físicas del sobrino de Joan Sebastian, fue localizado en un tramo de la autopista de Occidente, por lo que se procedió a su traslado al Servicio Médico Forense (Semefo), en donde se encuentra para ser identificado por sus familiares.

En tanto, se dio a conocer que la Procuraduría michoacana ya inició una carpeta de investigación.

Hugo Figueroa fue secuestrado el pasado domingo en Tarímbaro, cuando se encontraba en la Plaza de Toros "La Aurora", en donde se llevaba a cabo un jaripeo.

En los hechos, un escolta del empresario guerrerense perdió la vida al intentar evitar que éste fuera secuestrado. El cuerpo de Hugo Figueroa será trasladado durante las próximas horas a Juliantla, Guerrero, en donde se llevarán a cabo los funerales, se indicó.

Julián Figueroa quería mucho a su primo Hugo Figueroa, así lo aseguró Maribel Guardia al programa Hoy.

El miércoles, antes de conocerse la muerte del sobrino de Joan Sebastian, Maribel Guardia expresó que su hijo Julián se llevaba bien con su primo Hugo.

"Julián lo quiere muchísimo", expresó.

Y aunque no proporcionó detalles, contó que en alguna ocasión Hugo Figueroa contrató a su hijo Julián para cantar.

José Manuel Figueroa no ha querido pronunciarse sobre lo ocurrido desde que se supo la noticia del secuestro. De acuerdo con una fuente cercana al artista, no existía una relación estrecha entre ambos, por ello José Manuel ha permanecido al margen y hasta el momento no ha dado declaraciones.