Invitan a 'El Mijis' a Harvard; la visa no llega

La tardanza en la entrega de su visa impidió que Pedro Carrizales Becerra "El Mijis", diputado local de San Luis Potosí, acudiera este viernes a presentar una ponencia magistral ante alumnos de la Universidad de Harvard, Estados Unidos, a donde fue invitado.

A través de una transmisión realizada en vivo desde la embajada de Estados Unidos ubicada en la Ciudad de México, el legislador local, surgido de las colonias populares potosinas, explicó los motivos de su ausencia.

"El día de mañana tenía contemplado un viaje a Estados Unidos, a la Universidad de Harvard. Teníamos una ponencia magistral, desgraciadamente los tiempos y los protocolos, cumplimos con todos los requisitos que nos pidieron y no pudimos estar con todos los organizadores", dijo.

Reconoció sentirse triste por no poder viajar a Estados Unidos, pero agradeció a los organizadores del evento, al canciller Marcelo Ebrard, a la embajada de Estados Unidos y etiquetó en su publicación a la diputada federal de Morena, Tatiana Clouthier.

"He estado desde la mañana esperando que nos entreguen la visa, pero como les digo, atendemos los protocolos y los tiempos que se dan".

"Agradezco por dejarnos las puertas abiertas, espero pronto estar con ustedes y saludos a todos los universitarios alumnos de Harvard por esperarnos de aquél lado. La visa no llegó en su tiempo, ni modo", declaró.

Consideró que el retraso en la entrega de la visa deriva de los antecedentes con los que cuenta. "Esto se debe a esos falsos señalamientos que se me hicieron en los tiempos cuando yo fui activista, muchas veces se movieron intereses. Me fabricaron delitos y esos antecedentes me siguen persiguiendo", apuntó.