Senadores dividen opiniones sobre la situación en Venezuela

Posiciones encontradas externaron los partidos Acción Nacional (PAN) y el PT en el Senado en torno al conflicto en Venezuela, pues mientras el primero se manifestó porque México participe directamente en un proceso de solución, el segundo pidió que el país no intervenga.

Durante una reunión extraordinaria de las comisiones unidas de Relaciones Exteriores y Relaciones Exteriores América del Norte del Senado, convocada precisamente para analizar el tema del país sudamericano, la senadora Nancy de la Sierra, del PT, sostuvo que el principio de no intervención constituye un elemento central de la política exterior de México y debe de prevalecer.

Señaló que el tema a discutir no es si hay o no violaciones a los derechos humanos en el país sudamericano, pues eso lo determinará el Consejo de esa materia de las Naciones Unidas, sino la posibilidad de que México reconozca o no a Juan Guaidó.

Según la legisladora, sería equivocado que México le reconozca autoridad al autoproclamado presidente en funciones, entre otras cosas porque como país miembro de la ONU, México comparte el principio esencial de respeto a la soberanía y a la autodeterminación.

A su vez, la senadora panista Alejandra Reynoso Sánchez dio lectura a un posicionamiento del PAN, suscrito por la senadora Josefina Vázquez Mota, en el que señala que las violaciones graves a los derechos humanos y la represión contra la población civil no son nuevas y deben parar.

A su parecer, existe una crisis grave en ese país, que no puede transitar hacia la paz y la democracia mientras permanezca Nicolás Maduro y México puede formar parte del diálogo para restablecer el Estado de derecho a partir de un proceso pacífico y creíble, conforme a la constitución venezolana, enfatizó.