SARAH PAULSON, la actriz de moda

Su carrera prácticamente "nació" en American Horror Story, serie que la catapultó a otros proyectos del cine y de la misma TV.

Pese a que Sarah Paulson ya había hecho otros proyectos, sus personajes en el programa creado por Ryan Murphy la han llevado a ser una actriz muy recurrente. En fechas recientes trabajó en los filmes Las estafadoras y BirdBox al lado de Sandra Bullock.

De acuerdo con el sitio IMDB, Paulson comenzó su carrera en la serie La Ley y el Orden, en donde dio vida a "Maggie Conner" en 1994. A partir de ahí, llegaron otros papeles como "Elisa" en Jack & Hill.

Fue en la serie Studio 60 on the Sunset Strip, creada por Aaron Sorkin, en donde su trabajo se hizo notar. Fue nominada a los Globos de oro en la terna de Mejor actriz de reparto por su personaje de "Harriet Hayes".

Sarah hizo otros trabajos entre ellos Puppy Love, Cupid, Grey's Anatomy y La ley y el orden: Unidad de Victimas Especiales. En 2011, llegó la primera temporada de American Horror Story. Ahí dio vida a la médium, "Billie Dean Howard".

Ese fue el preámbulo para Paulson acapara reflectores en las siguientes entregas, claro, sin opacar a Jessica Lange, con quien lleva una gran amistad y además la admira bastante. "Laborar con Jessica es lo mejor que me ha pasado", dijo Sarah en alguna ocasión.

En la segunda -Asylum-, tercera -Coven- y cuarta -Freak Show- Sarah encarnó a la periodista "Lana Winters", a la bruja "Cordelia Foxx" y a las siamesas "Bette y Dot Tattler", respectivamente. Por su trabajo en dichas temporadas fue nominada a los premios Emmy.

Paulson de igual manera fue reconocida por su labor en las siguientes entregas de American Horror Story: Hotel, Cult, Roanoke y Apocalipsis.

Paulson ha ganado fanáticos por su labor en AHS, pero también por la serie American Crime Story: O.J. Simpson. Gracias a su trabajo en esta emisión; ella ganó un Globo de oro, un premio SAG y otro de la crítica televisiva en la categoría de Mejor actriz.

Las ofertas siguen lloviendo para Sarah. Tan en solo en 2018 participó en dos películas muy exitosas, ambas con Sandra Bullock. Se le vio en Las estafadoras que recaudó casi 300 millones de dólares en la taquilla norteamericana y en Birdbox, que ha sido un suceso en la plataforma de Netflix.

Hace unos días, la prensa internacional informó que Paulson no ha visto Birdbox. "Yo no vi eso -La película-, yo soy como la única persona en el planeta que no vio Bird Box", comentó la artista y agregó que no le gusta ver cómo quedan los trabajos donde ella actúa.

Actualmente, la nacida un 17 de diciembre se encuentra en las salas locales con el filme Glass, en donde da vida a la doctora "Ellie Staple", la encargada de cuidar a los protagonistas de la historia mientras se encuentran en un hospital.

En 2020, la actriz mostrará una vez más su talento en la serie de Netflix, Ratched. Ahí, personificará a la enfermera "Mildred Ratched". La acompañan en el elenco Judy David y Harriet Sansom, entre otros actores. Con seguridad se le verá en la próxima temporada de American Horror Story.