Piden diálogo México y Uruguay en Venezuela

México y Uruguay convocaron para el 7 de febrero a una conferencia internacional en Montevideo para "un diálogo inclusivo y creíble que solucione de una vez por todas la delicada situación por la que atraviesan nuestros hermanos venezolanos", informaron ambos gobiernos en sendos comunicados.

Señalan que ambos países "han adoptado una posición de no intervención, a la vez que han externado su preocupación por la situación de los derechos humanos en Venezuela" y precisan que el propósito de la conferencia es "sentar las bases para establecer un nuevo mecanismo de diálogo que, con la inclusión de todas las fuerzas venezolanas, coadyuve a devolver la estabilidad y la paz en ese país".

Este esfuerzo "responde al llamado del secretario general de la ONU, António Guterres, de apostar por el diálogo frente a quienes niegan que exista esa posibilidad", precisan ambos gobiernos.

En esta misma línea, el presidente Andrés Manuel López Obrador señaló ayer que no se pueden imponer las cosas, por lo que las partes primero se tienen que sentar a dialogar para lograr un entendimiento.

"Sí se logra este diálogo, nosotros vamos a ayudar para que se lleve a cabo y se exploren todas las salidas a la crisis en Venezuela", dijo este miércoles en Palacio Nacional, donde recibió al presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, quien se encuentra en el país en visita oficial.

En conferencia de prensa conjunta ambos mandatarios expresaron su preocupación por la crisis que vive Venezuela y acordaron mantener el diálogo sobre éste y otros asuntos regionales junto con otros actores relevantes, incluyendo la Unión Europea.

El mandatario español llamó a México a apoyar al grupo de contacto de la Unión Europea, que exige la celebración de elecciones limpias, libres y justas en el país sudamericano, lo cual fue rechazado por el mexicano.

López Obrador insistió "en que el diálogo es el primer paso, que no se pueden imponer las cosas, primero se tienen que poner a dialogar las partes" en Venezuela.

"No queremos que los extranjeros intervengan en asuntos que competen a los mexicanos, por eso debemos también ser muy cuidadosos de no intervenir. Para que otros no intervengan", dijo el presidente.

En Caracas, el presidente Nicolás Maduro se declaró dispuesto a organizar elecciones legislativas anticipadas y a mantener un diálogo con la oposición en una entrevista con la agencia rusa RIA Novosti.

En Washington, Carlos Vecchio, encargado de negocios de Venezuela ante Estados Unidos designado por el proclamado presidente interino, Juan Guaidó, rechazó un diálogo con Nicolás Maduro. "No estamos de acuerdo con un diálogo para manipular y para engañar", dijo Vecchio durante un foro en el centro de estudios Atlantic Council.

Su postura fue secundada por el secretario general de la OEA, Luis Almagro, quien dijo en conferencia de prensa que un llamado al diálogo en este momento es "ridículo".