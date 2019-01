¡ESTÁ LISTO!

El colombiano Marlos Moreno, se dijo listo para ayudar a Santos Laguna en los objetivos que tiene trazados en la Liga MX y en la Concachampions.

Así lo dejó claro, quien funge como el último refuerzo de los Guerreros para el Clausura 2019, en lo que fue su presentación. El sudamericano quiere aportar su capacidad en la ofensiva del conjunto albiverde.

En la presentación celebrada ayer en el Auditorio Orlegi Deportes del TSM, Moreno se puso la albiverde, donde portará el número 11. Todos sus documentos están en regla, por lo que ya pudiera ver acción el próximo sábado ante Tigres, si es que así lo desea el cuerpo técnico encabezado por Salvador Reyes, quien ayer junto a José Riestra, vicepresidente de futbol del club, le dieron la bienvenida al jugador.

"Recién me realicé los exámenes médicos también, pero ya depende del entrenador si juego o no. Lo importante es que estoy aquí y quiero participar", dijo de manera entusiasta.

A más de uno de los presentes, le llamó la atención el marcado acento español con el que se desenvolvió. Cabe recordar que Marlos, del 2016 al 2018 jugó con el Deportivo La Coruña y el Girona en el país ibérico, para después integrarse al Flamengo de Brasil todo el año pasado.

"La verdad estoy muy contento de ser parte de esta gran familia. Desde que llegué acá me he sentido muy cómodo, los compañeros me han tratado muy bien. Se me hace un poco más fácil el tema de la adaptación porque conozco a Déinner (Quiñones), una persona que me ha ayudado mucho desde que estoy aquí" indicó el cafetero.

Dejó en claro que es un extremo izquierdo natural, la posición en la que se siente más cómodo, pero también por las condiciones que posee, puede jugar por derecha, de delantero y media punta "mi fuerte es el uno contra uno, el desborde, ir al espacio" confesó el refuerzo verdiblanco, quien también se distingue por su regate y su capacidad de desborde.

Moreno confesó que tras regresar de Houston, Texas, donde atendió cuestiones personales y migratorias, apenas participó ayer en su primer entrenamiento en forma con Santos Laguna, con quien intentará conseguir las METAS trazados.

"Esperemos lograr los objetivos, tratar de llegar a pelear varios títulos y en lo personal dar lo mejor de mí para ayudar al equipo. Lo importante es que tengo la disposición, quiero estar acá. Cuando me hicieron el llamado sin dudarlo pensé en venir".

A pesar de ya jugar en España y Brasil, respeta mucho el futbol mexicano, ya que muchos pudieran confiarse, pero es engañoso: "La Liga (MX) es más competitiva, hay muchos jugadores colombianos, y a muchos les cuesta por el ritmo, lo importante es la disposición".

Confesó que observa mucho el futbol mexicano, por la cantidad de paisanos que juegan en el país, ejemplificando que se enfrentarán el sábado Tigres, quienes tienen a Luis y Julián Quiñones, además de otros como Stefan Medina (Rayados) y Edwin Cardona (Tuzos) con los cuales jugó, por lo que consideró al balompié azteca, como uno de los mejores del continente.

Tras militar en varios equipos en diferentes continentes a su corta edad, Moreno quiere dejar un precedente: "Para mi es un reto, son cosas que ya pasaron, algunos aprendizajes muy buenos, en esta vida todo sirve, existe el hoy, el ayer ya pasó y de mañana no se sabe, estoy en una gran liga, competitiva, así que a dar lo mejor".

Riestra dejó en claro, que Marlos llega en calidad de préstamo, por lo que han podido llegar a un arreglo para que se involucren en su desarrollo, ya que lo importante es que vaya paso a paso y adaptándose, para que retome el mejor nivel y luego junto al Manchester City, determinar lo que será futuro.

"Conocemos muy bien su carrera y desempeño, cuando termina su participación con el Atlético Nacional, después de ser campeón de la Copa Libertadores, hubo un interés alto por parte de nosotros de que viniera".

Recordó que fue fichado por el conjunto inglés y luego prestado en España y Brasil "nos encontramos en el camino una vez más. Estamos seguros de lo que va a aportar al equipo, su gran calidad, no solo como jugador sino también como persona".

La Comisión de Árbitros, designó a Erick Yair Miranda como el juez central para el partido del próximo sábado en el "Volcán" entre los Tigres y Santos.

El silbante de 36 años de edad, será asistido en las bandas por Pablo Israel Hernández Luna y José de Jesús Baños Caballero. El cuarto árbitro será Oscar Mejía García.

Será el primer juego en que funja como nazareno en el Apertura 2019, ya que en las pasadas jornadas, se desempeñó como cuarto árbitro.