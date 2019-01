No hay que espantarnos: Zermeño sobre aumento en transporte

El alcalde Jorge Zermeño Infante declaró que la petición de incremento en las tarifas del pasaje urbano del sector transportista, hay que tomarlo "como algo natural y no espantarnos".

Destaca que el servicio tendrá que ajustar sus precios a una realidad.

Dijo que es una petición que está en análisis.

Con relación a la fecha en que ya se pueda tomar una decisión, dice Zermeño Infante que "yo no tengo prisa, que no les preocupe, en su momento... es una petición, hay que verlo como algo natural, no espantarnos, las cosas suben, no es lo único, si vemos todo en general va ajustando sus precios".

De acuerdo con las declaraciones del alcalde, no existe ninguna posibilidad de otorgarles algún subsidio a los transportistas.

"Absolutamente. Se trata de un negocio particular, al cual se le otorgan estos permisos y no tenemos porque subsidiar negocios particulares".

Tras de que la diputada local por el PRD en el Congreso del Estado, Claudia Isela Ramírez, pidiera al alcalde de Torreón, Jorge Zermeño, que no incremente la tarifa del transporte público, éste dijo "pueden decir los diputados lo que quieran".

Expresó que quienes tienen una concesión otorgada por el gobierno, tienen una obligación de mantener el servicio en buenas condiciones y estar mejorando permanentemente las unidades del transporte y todo lo que conlleva.

"La condición es permanente para que los concesionarios cumplan con su obligación, las concesiones se entregan bajo una serie de requisitos, entre éstos el mantener vehículos de determinada antigüedad y que los choferes tengan una adecuada capacitación y trato digno a la gente", dijo.

Esto es una condición permanente. "Quien no la cumpla, se le quita la concesión".

La legisladora del PRD indicó en su exhorto a Zermeño, que en caso de que se apruebe algún aumento en el transporte público, queden intactas las tarifas preferenciales que hasta ahora han tenido los estudiantes, las personas adultas mayores y las personas con discapacidad.

Indicó, además que: "No estamos en contra de que las tarifas deben ajustarse, siempre y cuando se garantice la mejora del servicio para la ciudadanía; desgraciadamente, en los sondeos realizados por los medios de comunicación de la ciudad, la mayoría de la población entrevistada considera que el servicio es ineficiente, las unidades están en mal estado y, además, en algunos casos hay maltrato por parte de los conductores", dijo.

La semana pasada, el gremio camionero de Torreón en voz del concesionario Roberto Cerna Aguilera. presentó a los regidores diversas cifras en las que, según ellos, operan con pérdidas debido al incremento en sus insumos principales, sobre todo el diesel.

Solicitaron aumento de 11 a 15 pesos en la tarifa general o pidieron subsidio al gobierno de Jorge Zermeño por cada peso que no les aumenten. En un año 56 millones de pesos.

Los transportistas no se han comprometido a mejorar el servicio en ningún aspecto, ni tampoco a aumentar la credencialización con las tarjetas de pre-pago, programa para el cual sólo existen en Torreón 4 puntos de venta que ni el mismo concesionario recordó dónde se encuentran.