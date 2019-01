‘Inviable’, nueva refinería de Dos Bocas

Una evaluación del Instituto Mexicano del Petróleo (IMP) ha determinado que la nueva refinería de Dos Bocas en Tabasco es "inviable técnica y financieramente", tal como está planteada.

De acuerdo al documento obtenido por el diario Reforma, si la construcción no tiene ningún retraso tendría un costo de 14 mil 740 millones de dólares, más de los 8 mil millones de dólares calculados al inicio.

En el escrito, el IMP plantea dos escenarios para la refinería, uno donde la inversión proviene 100 por ciento de recursos públicos y otro donde sea 70% financiamiento a pagarse en 15 años, a una tasa "conservadora" y el restante 30% sea por inversión pública.

Si la refinería se construye 100 por ciento con recursos públicos, el proyecto no será viable para un periodo de 20 años de operación. "Los ingresos por venta de productos y subproductos no cubren los costos de inversión, operación, mantenimiento e impuestos que se ejercerían por la operación de la infraestructura en un periodo de 20 años". Para no generar pérdidas, deberá reducirse la inversión a 13 mil 808 millones de dólares y trasladar su construcción a Tula, Hidalgo, señala el Instituto.

Los costos aumentan si se construye en Tabasco porque requiere invertir en acondicionamiento y cimentación para soportar los equipos más pesados, además de retirar infraestructura que pertenece a la Administración Portuaria Integral (API) de Dos Bocas. Mientras el segundo escenario, el 70-30, tiene viabilidad, pero limitada.

Si entra financiamiento privado, la refinería deberá contar con estudios técnicos, económicos y ambientales que avalen probabilidad de éxito.

Para el plan esto implicaría más tiempo dedicado al desarrollo pre-operativo y reduciría el margen de rentabilidad. La refinería requiere un año de planeación y cuatro de construcción, por lo que entraría en operaciones hasta 2024. La Secretaría de Energía había anticipado que serían tres años de obras.