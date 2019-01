Faltó a 776 mil niños vacuna de sarampión

Íker, de seis años, es uno de los 776 mil niños mexicanos que no fueron vacunados contra sarampión, rubéola y paperas en 2018 por un desabasto del que tenía conocimiento la administración pasada y no se resolvió.

Este martes la Secretaría de Salud (Ssa) anunció que usará una reserva de 554 mil dosis y recibirá un préstamo de más de 200 mil vacunas triple viral de Petróleos Mexicanos (Pemex) para subsanar la situación y prevenir un brote de la enfermedad viral.

Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, adelantó que durante la Primera Semana Nacional de Vacunación se hará un esfuerzo por aplicar las dosis en la población infantil vulnerable, además, precisó que ya existe una denuncia ante el órgano interno de control para saber por qué no llegaron al sector las vacunas.

"En 2018 no tuvimos vacunas, en total 776 mil dosis contra sarampión —rubéola y sarampión— rubéola y parotiditis, que son las dos formulaciones que no se lograron tener durante 2018, dejaron desprotegidos al mismo número de niños. Ya se hizo una denuncia que no es penal ni en contra de alguien en específico, lo que se debe investigar es por qué razón no tuvimos el abasto de vacunas", dijo.

Ante la declaratoria de emergencia en Washington, Estados Unidos, luego de que 35 niños contrajeron sarampión López-Gatell reconoció la importancia de que exista abasto de la vacuna triple viral y prevenir brotes en el país, por lo que invitó a los padres de familia a no tener desconfianza de la inmunización y proteger a los menores de edad.

"Aquí no ha habido casos nativos, pero tenemos que evitar cualquier propagación, nosotros no nos quedamos cruzados de brazos, tomamos acciones para que la vacuna esté en las clínicas y para que en la primera semana de vacunación se haga un esfuerzo por inmunizar a los niños, pero también hay responsabilidad en los papás, a quienes invito a que no caigan en esa desconfianza hacia las vacunas, porque además no existe ningún sustento científico".

Desde agosto pasado, Selene, mamá de Íker, trató de conseguir la vacuna contra sarampión, "fui a mi clínica del IMSS, a centros de Salud, pero nada, las enfermeras me decían que así como llegaba se acababa, mi esposo y yo buscamos con un doctor particular, pero fue lo mismo".

El subsecretario de Salud detalló que el gobierno del ex presidente Enrique Peña Nieto no informó que en los meses de junio, agosto y octubre no se entregaron los lotes de vacunas ni que un día antes de que el mandatario Andrés Manuel López Obrador asumiera el Ejecutivo federal, se inició un proceso para rescindir el contrato con el laboratorio.