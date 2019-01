Estudio avala paradero del Metrobús en segundo carril de la Múzquiz

Ingeniería de Tránsito Municipal dictaminó que es técnicamente factible la instalación del paradero del Metrobús en el segundo carril de circulación de la calle Múzquiz, entre las avenidas Hidalgo y Juárez en el sector Alianza.

Según Alain Rangel, titular de la dependencia que pertenece a Desarrollo Urbano: "no se estrangula la vialidad, no se elimina ningún carril. Son 4 carriles, se liberan los dos de estacionamiento en dirección norte sur. El paradero va en el segundo carril. No se estrangula la vialidad para nada, porque desde antes se está delimitando con pintura. En las banquetas afectaría a los comerciantes por la reducción de espacios".

De esta manera, coinciden los dictámenes del gobierno del Estado y del Municipio sobre la ubicación de este paradero, de los dos que se fijarán en esta calle, una de las más importantes entradas a la ciudad y saturada por camiones urbanos e intermunicipales.

El martes pasado en reunión celebrada a mitad de la calle Múzquiz, entre el director de Urbanismo, Aldo Villarreal Murra; el titular de Ingeniería de Tránsito, Alain Rangel con Alfonso Tafoya, director del Sistema de Transporte Metrobús y las áreas técnicas que dependen de la Secretaría de Infraestructura y Movilidad del Estado, acordaron realizar un estudio de cargas vehiculares, peatonales y hasta de ciclistas y el resultado se tendría ayer martes.

Lo anterior, ante la inconformidad de comerciantes de la Alianza que ahora se encuentran divididos. Los del interior no quieren la estructura que mide 30 metros de largo más andenes, y casi 3 metros de ancho, en el segundo carril porque dicen que les perjudica y piden su colocación en la banqueta lado oriente.

Pero los comerciantes de este lugar, entre Hidalgo y Juárez, lo rechazan porque los encerraría.

Ayer, en la presidencia municipal en reunión con el primer regidor, Ignacio García y a quien los comerciantes de la Alianza pidieron su intervención, el director de Ingeniería de Tránsito, Alain Rangel les entregó copias de lo que el primer regidor dijo "es un predictamen para ver si están de acuerdo".

Con los comerciantes de la Alianza y funcionarios del Estado acordaron volverse a reunir otra vez. Será el martes 6 de febrero a las 12 horas.

El documento presentado por Alain Rangel y según lo explica en entrevista, indica técnicamente la viabilidad de la ubicación del paradero del Metrobús, justo en el segundo carril, colindante con el cuerpo de confinamiento por donde pasarán los camiones del nuevo sistema de transporte alternativo.

Y no es posible subirlo a la banqueta, ya que por las dimensiones de la estructura, obstruiría la mayor parte de la banqueta y dejaría sólo un metro a lo ancho, para el paso de los peatones.

Ignacio García dijo "en el dibujo se aprecia lo que nos está documentando ingeniería de Tránsito en donde estos 4 carriles, se va avisando desde metros antes para que los automovilistas tomen el carril derecho... Estamos en el mismo canal de lo que ustedes están planteando, de esta manera señora usted no se vería afectada en su banqueta".

"Es un predictamen incluye el paradero en el segundo carril, coincide con la propuesta del Sistema del Metrobús; no se estrangula la vialidad, no se elimina ningún carril, son los 4 carriles, se liberan los dos de estacionamiento en dirección norte sur. El paradero va en el segundo carril. No se estrangula la vialidad para nada, porque desde antes se está delimitando con pintura. En las banquetas afectaría a los comerciantes por la reducción de espacios", señaló.

Expresó que harán el proceso de oficializar el dictamen.