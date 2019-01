Abandonarán quince maquiladoras al país

Alrededor de 15 maquiladoras anunciaron que dejarán México por la falta de acción del gobierno federal para frenar huelgas ilegales en plantas de Matamoros, las cuales, según cálculos de representantes del sector privado, han generado pérdidas de 50 millones de dólares diarios.

El presidente del Consejo Nacional de la Industria Maquiladora y Manufacturera de Exportación (Index), Luis Aguirre Lang, dijo que las empresas están en situación de indefensión por falta de Estado de derecho y porque el gobierno no interviene para restablecer el orden social.

"Estamos hablando de 15 empresas que han anunciado que se van del país. Son del sector automotriz y del energético. Estarán informando públicamente sus nombres en cuanto tengan la autorización de sus corporativos. Esas empresas representan cerca de 30 mil empleos", expuso.

El representante de la Cámara maquiladora comentó que empresas como Cepillos de Matamoros saldrán del país, mientras que otras, como Aptiv, frenaron inversiones. Destacó el caso de un negocio de autopartes que también canceló los planes de apostar en México y que ahora esos recursos buscarán otro destino.

El conflicto laboral inició en 45 empresas manufactureras de Matamoros, Tamaulipas, pero el viernes 25 de enero pasado iniciaron huelgas ilegalmente en 40 maquiladoras, a pesar de que en 13 de ellas no procedió el emplazamiento a huelga.

Aguirre explicó que la petición que hacen los trabajadores se basa en una mala interpretación del decreto por el cual se aumentaron salarios mínimos en la zona fronteriza, porque la autoridad estableció aumentos de 5%, pero la demanda es de alzas de 20% y un bono de 32 mil pesos anuales.

Además, dijo que al conflicto se ha sumado la intromisión del sindicato de Napoleón Gómez Urrutia y de la activista y líder Susana Prieto, y que a pesar de que 12 maquiladoras cedieron a las peticiones, aún siguen los paros, lo que genera pérdidas de 50 millones de dólares diarios.

Criticó que "la Secretaría del Trabajo ha estado ausente. He informado a las secretarías de Economía y de Gobernación del riesgo que se está generando y que debemos actuar, porque no es un tema de resolución local, estamos siendo invadidos en este proceso laboral por actores externos que no tienen nada que ver en la resolución ni la producción", dijo.

El problema es que hay anuncios de salidas de empresas, se crea un mal precedente y el gobierno está en la inacción. "Están asfixiándonos, estrangulando la vida productiva de 45 plantas en Matamoros, del sector automotriz, autopartes y electrónicos que están siendo extorsionadas por este grupo de personas… nos asfixian lentamente a las empresas nos tienen arrodillados con pistola en la cabeza", añadió el dirigente.

Ante el problema, cuatro organismos del sector privado se sumaron a la petición del Index y pidieron al gobierno intervenir y "mediar" en la resolución del conflicto laboral.

El Consejo Coordinador Empresarial, la Confederación de Cámaras Industriales, la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz y la Cámara Nacional del Hierro y del Acero, explicaron que a pesar de que unas empresas "aceptaron las altas demandas a fin de no incumplir con los contratos asumidos como proveedores de la industria automotriz" esto podría traer consecuencias desastrosas para la continuidad de la fuente de trabajo.

La Secretaría del Trabajo y Previsión Social afirmó que ha llamado al diálogo a los trabajadores y empresarios de Matamoros, Tamaulipas, para solucionar el conflicto y consideró que existe la "posibilidad de acuerdo".

La dependencia encabezada por Luisa María Alcalde, dijo que coadyuva a solucionar el conflicto mediante el envío de conciliadores desde la segunda quincena de diciembre de 2018 para la negociación del contrato colectivo y continúa su participación tras el estallido de la huelga.

La secretaría descartó que más empresas de la frontera norte vayan a ir a huelga por aumentos salariales.