Yalitza se resistía al cine porque no veía a mujeres como ella

Yalitza Aparicio, quien se ha convertido en la primera indígena mexicana en ser nominada al Oscar, aseguró que se mantuvo alejada de la actuación y del medio artístico, no porque no tuviera ganas de hacerlo, sino porque no veía a alguien como ella en ese ambiente.

En charla con los medios, la protagonista de la película “Roma” compartió: “Me aleje totalmente del cine y de todo este medio porque consideraba que no me pertenecía a mí, que era un mundo de sueños al que no podía aspirar porque ninguna mujer que yo veía en la pantalla se parecía a mí”.

No obstante, lo que ha aprendido mientras promociona la película dirigida por Alfonso Cuarón es que “hay muchos actores increíbles que sin haber estudiado actuación han llegado a ser grandes.

"Pero igual reconozco que es muy difícil ser actor, el interpretar un papel es admirable de todas esas personas y que bueno que ellos estudiaron esta carrera porque yo a pesar de que ya lo hice, sigo con ese temor de representar papeles y hacer lo que ellos hacen”.

Sencilla y portando un vestido de noche color negro con flores, Aparicio respondió cada uno de los cuestionamientos de la prensa, incluso habló sobre los memes que han surgido en las redes sociales sobre cómo es que ha desplazado a otras actrices que han picado piedra para triunfar en Hollywood.

“Ellas son mujeres admirables que están ahí y siguen luchando por representarnos a nosotros y por algo están ahí. Se siguen manteniendo porque esto no es nada fácil, como cualquier otra profesión que tú tengas, es muy complicado llegar al nivel que tú quieres, y en cambio ellas siguen ahí con toda la actitud y están ahí. Yo he recibido mensajes de ellas y se los agradezco que me muestren ese apoyo”, expuso.

Durante el cóctel que organizó una reconocida empresa multinacional de tecnología, Yalitza Aparicio afirmó que le encantaría apoyar a su comunidad, aunque no dio detalles sobre qué hará.

“Estoy feliz porque las niñas no solo de Tlaxiaco sino de otras partes se sienten motivadas a continuar con sus sueños, no solo en la actuación, porque otras quieren ser cantantes o modelos, o cosas que muchas veces uno piensa que no pueden ser o que es algo que no les pertenece por ciertos estereotipos que tienes en la cabeza”, refirió.

Al cuestionarla sobre si se sentía una mujer empoderada, expuso: “Todas lo somos y depende de que confiemos en nosotras. En lo personal, puedo decirles que no era segura de lo que yo era capaz de hacer; pero ahora sé que si tú cambias eso, podrás obtener muchas cosas”.

Uno de los temas que más atraen a la prensa es su nominación al Oscar como Mejor Actriz y al preguntarle que significa para ella, Aparicio expresó: “Me siento muy feliz de estar nominada y eso ya es un gran premio. No pensé que tuviera la oportunidad de pertenecer a este grupo de actrices, lo que pase después está genial, pero mientras como mexicanos tenemos 10 nominaciones por las cuales celebrar”.

Las categorías en las que “Roma” está nominada son: Mejor Película, Mejor Director (Alfonso Cuarón), Mejor Película de Habla No Inglesa, Mejor Actriz de Reparto (Marina de Tavira) y Mejor Actriz (Yalitza Aparicio).

Además de Mejor Edición de Sonido; Mejor Mezcla de Sonido; Mejor Fotografía; Mejor Guión Original y Mejor Diseño de Producción.

La entrega de los premios Oscar 2019 se llevará a cabo el domingo 24 de febrero en una gala en el Dolby Theatre en Los Ángeles, California.