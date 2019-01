Responde Bebe Rexha a críticas sobre su cuerpo

La cantante Neoyorkina denunció que diferentes diseñadores le negaron la confección de un vestido por ser talla 8 ya que esto lo consideraban como una talla grande. Bebe Rehxa se quejó en un video que esto era una manera de discriminar a las mujeres de cuerpos grandes y llamarlas gordas para así no poder usar sus diseños.

En su mensaje, la nominada al Grammy dijo que de igual manera ella y su "trasero talla 8 asistirán a los premios". Al finalizar invitó a usar el hashtag #LOVEYOURBODY (#AMATUCUERPO).

Por otro lado, hubo quienes la apoyaron, la firma August Getty Atelier ofreció vestirla, reconociendo que todas las mujeres son hermosas sin importar el físico. Otros famosos como Adam Lambert y la modelo Tyra Banks tuitearon a favor de Rexha, quien también afirmó que "su trasero talla 40" asistirá a la gala de los Grammy el 10 de febrero.

Im sorry, I had to get this off my chest. If you don’t like my fashion style or my music that’s one thing. But don’t say you can’t dress someone that isn’t a runway size. We are beautiful any size! Small or large! Anddddd My size 8 ass is still going to the Grammys. #LOVEYOURBODY pic.twitter.com/0nqdjXf0Dw