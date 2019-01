'Me sentí bulleada', dice Ana de la Reguera tras comentario sobre Yalitza

Ana de la Reguera compartió tres videos en los que explica el polémico comentario que hizo hace unos días sobre Yalitza Aparicio, la protagonista de "Roma", cinta de Alfonso Cuarón nominada a diez premios Oscar.

La actriz confesó que los ataques que ha recibido por su comentario, el cual fue sacado de contexto, la han hecho sentir mal y por ello decidió explicar a qué se refirió.

"Los últimos días me he despertado con mucho odio y resentimiento, me he sentido bulleada, ha sido feo despertarme así estos días", inicia De la Reguera en el primer clip en el que aparece relajada en cama y sin maquillaje.

La actriz detalló que al escribir "casual" se refería simplemente a que Yalitza lucía "relajada" junto a las personalidades de Hollyhood que posaron para la portada de la revista Vanity Fair.

"Yalitza está súper casual en medio de todos, con una dignidad, con una serenidad... casual es para mí estar relajado, así lo vi yo, la gente lo ha sacado de contexto", expresó.

De la Reguera puntualizó que en ningún momento se trató de un comentario de burla o envidia, como mucha gente señaló en redes sociales.

"Ella sale tan al nivel de la gente, parece que ha estado ahí toda la vida, eso para mí significó casual", enfatizó.

La mexicana recordó que cuando se enteró que Yalitza tenía Instagram, se dio el tiempo de comentarle su nominación: "Felicidades, me hiciste llorar", le escribió.

Tras la polémica de hace unos días, De la Reguera decidió borrar el comentario y explicar que la gente sacó las cosas de contexto.

"Aquí las explicación de casual. Gracias por su tiempo y si no quieren ver tanto vayan al tercer video", se lee junto a la serie de clips.