Bloqueos seguirán en Michoacán, afirma la CNTE

Pese al segundo llamado del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, la Sección 18 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) mantiene bloqueos en las vías del tren en al menos seis puntos de la entidad.

En su conferencia matutina, López Obrador, reiteró que su gobierno no será represor, como los anteriores, ni será igual que los actores políticos que apoyaron la Reforma Educativa.

"No vamos a reprimir, no somos iguales. Hay que ver si es la CNTE o quiénes son (los que mantienen los bloqueos), porque nosotros no somos iguales a las autoridades anteriores o a las autoridades que apoyaron la mal llamada Reforma Educativa", expresó.

Andrés Manuel López Obrador dijo que si el conflicto por el que la CNTE realiza las protestas es "de otro tipo", eso quedará al descubierto y llamó a los maestros a no caer en conservadurismos y no actuar de manera "provocadora".

Ayer lunes, el gobernador de Michoacán Silvano Aureoles Conejo y el secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma Barragán, también llamaron a la CNTE a liberar las vías de comunicación ferroviarias o de lo contrario "no habrá acuerdos ni dinero".

Desde la toma de vías en Pátzcuaro, Juan Carlos Valdovinos, delegado de la Sección 18 de la CNTE en Pátzcuaro, anunció que aún no toman una determinación para la liberación.

"Por lo pronto, hoy temprano no (habrá desbloqueos). Estamos en esa parte de los procedimientos de las consultas con los compañeros y en cuanto tengamos algunos resultados, veremos qué es lo que procede", expuso.

Afirmó que ya revisan los ultimátum que les hizo el gobierno federal de liberar las vías de comunicación para dar pie a los acuerdos.

"Estamos revisando esta parte por las condiciones que también el mismo secretario de Educación Pública declaró, que ocupa ver la voluntad por parte de nosotros, entonces nosotros estamos en la disposición", mencionó el representante de la CNTE.

Adelantó que ya hay algunos de sus compañeros que sí están en esa postura de ver primero algunos avances a sus exigencias, para después hacer las liberaciones, "pero es una valoración que estamos haciendo en nuestras instancias".

¿Qué decir de lo que cuestiona el presidente? ¿Quiénes son los que están detrás de los bloqueos?

Hemos visto algunos videos donde hay algunos compañeros que fueron parte de este seccional y que ahora son parte del gobierno de Morena, pero eso es a título personal. Nosotros como movimiento somos apartidistas, pero ya en la cuestión personal hay muchos compañeros que sí militan de ese lado y que están en la cuestión de los bloqueos. Pero bueno, los bloqueos es una tarea y la cuestión partidista es una cuestión muy individual, pero como grupo no.

¿Hablamos de Eugenio Rodríguez, Sergio Espinal, Artemio Ortiz y Juan Pérez?

Desconocemos con claridad quien esté. Sabemos que sí hay un grupo de compañeros (en algunos bloqueos) de un ala de la Sección, pero en realidad desconocemos atrás (de los bloqueos), pero de todos modos fue una tarea mandatada por nuestras instancias y estamos revisando la parte de lo que se nos está pidiendo para ver qué es lo que más le conviene al movimiento.