Hay déficit de peritos en antropología forense

La Fiscalía Para la Búsqueda de Personas Desaparecidas informó que debido a que es bajo el número de peritos en materia forense en Coahuila, se ha abierto una convocatoria para integrar a más personas al equipo de trabajo, pues actualmente solo se cuentan con dos personas especializadas en la materia.

El titular José Ángel Herrera informó que la carencia de este tipo de especialistas es a nivel nacional.

"Aquí el problema son los profesionistas en materia de antropología, en todo el país hay muy pocos, entonces se está ubicando a aquellas que puedan trasladarse al estado de Coahuila para que formen parte de los equipos de identificación", expuso.

Señaló que se busca a hacer un convenio con universidades de la Ciudad de México para capacitar a los peritos con los que cuenta el estado.

"Hay que recordar que es antropología forense, pues hay antropología física y social", indicó.

Destacó que lo ideal es tener dos equipos en Saltillo, uno en Torreón y otro en Piedras Negras.

Manifestó que mínimo se requieren otros dos peritos forenses para contar con mayor apoyo para realizar los trabajos de análisis genético en materia de desaparecidos.

Expuso que debido a que son pocos los peritos la carga de trabajo es superior.

La Fiscalía Para la Búsqueda de Personas Desaparecidas en Coahuila manifestó que las redes sociales se han convertido en uno de los principales factores que intervienen en el extravío de menores, sobre todo cuando además existe desintegración en el seno familiar.

El titular José Ángel Herrera manifestó que la mayoría de los casos de personas no localizadas corresponde a menores.

Informó que en estos casos se inicia la búsqueda como no localizados, no obstante, la nueva ley en materia de desaparición forzada, señala que al pasar un término de 72 horas, se debe integrar como desaparecido, esto aún cuando no exista indicio de la comisión de un delito.

El fiscal atribuyó el uso de las redes sociales como uno de los principales factores por los cuales se generan este tipo de reportes.

"El auge de las redes sociales, el fenómeno de la propia adolescencia y la desintegración de las familias ocasiona la ausencia de los menores de edad, mujeres por lo general del vinculo familiar", destacó.