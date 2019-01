Cuestionan experiencia a titular de Desarrollo Económico

En la Dirección de Desarrollo Económico Municipal laboran 60 personas, según reporte de 2018. En esta dependencia que estuvo a cargo de Fernando Jaime Gómez, el año pasado se invirtieron 12 millones de pesos en nómina y sólo 3 millones en Gestión.

De la última cantidad, únicamente 1.6 millones de pesos se aplicaron al programa de Micro-Créditos.

Para este año, el proyecto es solicitar el doble de presupuesto. "Para realizar todos los planes que se tienen incluyendo las giras de trabajo, son alrededor de 12 o 13 millones de pesos más, además de la nómina", según Andrea Salmón Torres quien es directora de Desarrollo Económico a partir de enero de este año.

Ayer compareció ante los regidores de la comisión que supervisa el área a su cargo y dijo que "ya es hora de sacar adelante a Torreón en Desarrollo Económico".

Dice que es un reto estar al frente de Desarrollo Económico, pero no coincide con las opiniones de los ediles que le señalaron falta de experiencia y hasta le pidieron que les explicara su curriculum como lo hizo la regidora del PRI, Isis Cepeda Villarreal.

En los últimos días de diciembre cuando se hizo la propuesta para su nombramiento, éste no apareció.

Salmón declaró que "no lo vería como falta de experiencia porque tengo varias ventajas como mi juventud, preparación suficiente, soy licenciada en Mercadotecnia y Comunicación, tengo una especialización en Creación y Desarrollo de Empresas y noción de negocios internacionales. En cuanto a la experiencia de campo lo que más me ha hecho aprender es aprender de una persona como lo es nuestro alcalde, eso me ha permitido conocer las necesidades de todo Torreón de todos los sectores y enamorarme de mi municipio".

El año pasado en Desarrollo Económico se realizaron dos viajes uno a Laredo y otro a San Antonio y dijo que los beneficios fueron que se reactivaron los convenios con las ciudades hermanas.

A la nueva funcionaria, los regidores, aún de su mismo partido le hicieron recomendaciones para que valorara la importancia de la Dirección que tiene a su cargo y tuviera coordinación con las dependencias del Gobierno del Estado.

Le preguntaron de algún de proyecto de planeación estratégica, planes de estímulos para los Inversionistas o propuestas perfiladas a la difusión y generación de fuentes de empleo, para Torreón, a la vez que no tuviera una visión "en chiquito", según el regidor Antonio Gutiérrez Jardón quien le realizó diversas preguntas básicas y muy generales en materia de empleo y la situación en materia de inversiones en Torreón.

Ella insistió en que "no nos corresponde a nosotros generar empleos, ofrecemos las condiciones necesarias para que vengan las inversiones... la mayor cantidad de empresas que se puedan traer".