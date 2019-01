Gobierno actúa por ocurrencias: Osorio Chong

El coordinador de los senadores del PRI, Miguel Ángel Osorio Chong, señaló que este gobierno actúa por ocurrencias y no por estrategias, como sucedió con el tema del desabasto de combustible o la protestas de la CNTE en Michoacán, y en materia de seguridad.

"Lo que nos ha enseñado este gobierno es que no hay estrategia, hay ocurrencias, ni siquiera hay elementos para decir que es electoral. Hay señales de que no hay estrategias, y no han querido llevar al tema de que estamos en contra del huachicoleo, de ninguna manera, pero alguien le tuvo que decir que iba a haber desabasto, que no hay el almacenamiento suficiente", expresó.

En conferencia de prensa en el marco de la segunda reunión plenaria de los senadores del PRI, Osorio Chong dijo que el gobierno federal no quiere entrar a solucionar ningún tema, pues en el caso del magisterio en Michoacán, "no es con dinero” como se resuelve, sino con una mesa de diálogo, de negociación dado que es "un tema federal".

"Es increíble que el gobierno federal no quiera entrar a los temas. Nosotros a un tema de estos inmediatamente hacíamos una mesa, íbamos al respaldo al gobernador, y ahí están, son los mismos gobernadores que están ahora y pueden preguntarles a ellos, y les dábamos todo el respaldo, y buscábamos salida junto con ellos, y junto con la gente que estaba obstruyendo. Van 15 días, si mal no recuerdo, están las vías paradas, y no hay soluciones, creo que no hay mesa, no hay intervención", aseveró.

El senador afirmó que "con mucho respeto", llegó la hora de señalarle al gobierno federal que tienen que activarse, que tienen que responder a lo que es su responsabilidad. Mencionó que ante la "falta de interés" del gobierno federal el gobernador Silvano Aureoles, va a tomar una acción legal vía la Corte, pues si bien la Federación ya les dio dinero al mandatario para resolverlo, es importante señalar que "no se resuelve con dinero solamente".

El exsecretario de Gobernación, advirtió que de no resolverse el tema en Michoacán, "se va a hacer más grande, nosotros lo vivimos".