Guaidó pide a México sumarse contra Maduro

Juan Guaidó, autoproclamado presidente interino de Venezuela, considera que México "tiene un rol importante" en el proceso que vive actualmente su país y, en entrevista con El Universal, dice: "Negar la crisis no es opción".

Expresa: "Le hago un llamado a todo México, que se solidarice con el pueblo venezolano, y espero que se pueda sumar a las voces que piden un cambio de democracia y libertad en Venezuela".

Guaidó descarta una mesa de negociaciones porque "no puede haber diálogo con alguien [con quien] ya lo hubo en varias ocasiones y no se llegó a nada". Asegura que en su país existe actualmente una dictadura y precisa: "No creo que un dictador acepte elecciones libres, eso no sucede en ninguna dictadura".

Insiste en que el presidente Nicolás Maduro "está usurpando una función, está ejerciendo de una manera autoritaria y la única autoridad electa en este momento es la Asamblea Nacional", el órgano legislativo de mayoría opositora que el mismo Guaidó preside.

Señala que la Constitución venezolana le "da la facultad de ser el encargado de la presidencia de la República", e insiste en la necesidad de elecciones libres.

En el futuro cercano ve "una Venezuela hermanada con todos los pueblos de América".