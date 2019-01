Los 10 problemas que tuvo Roma

La semana pasada, México recibió una excelente noticia. La película Roma, de Alfonso Cuarón, está nominada a los Oscar. Lo cierto es que esta película ha estado en boca de todos desde el año pasado, no siempre por las mejores razones.

La historia que buscará ganar 10 estatuillas durante los premios de la Academia el próximo 24 de febrero, tuvo que superar varias dificultades desde su grabación hasta su llegada a los cines. Entre críticas divididas, discusiones con las autoridades y una guerra entre Netflix y las cadenas de cines, "Roma" se ha visto envuelta en diversas polémicas que no han parado su éxito.

En Roma, Alfonso Cuarón cuenta la historia de "Cleo", una trabajadora doméstica que labora para una familia de clase media en la Ciudad de México. Basado en sus propios recuerdos de la infancia, el director retrata a "Cleo" como una parte esencial, pero olvidada de la unión familiar.

Para prepararnos camino a la prestigiosa celebración de lo mejor del cine, recordamos 10 dramas que soportó Roma para llegar a los Oscar.

1.-El zafarrancho con la alcaldía Cuauhtémoc

En noviembre de 2016, el rodaje de Roma se vio interrumpido cuando personal de la alcaldía Cuauhtémoc se enfrentó con el crew de filmación. El conflicto comenzó cuando los funcionarios retiraron señalamientos colocados por la producción, alegando que no existía permiso para ello.

El entonces jefe delegacional Ricardo Monreal Ávila estuvo involucrado en el conflicto y en varios videos se le ve discutiendo con el equipo de Cuarón, aunque después se disculpó. En la disputa hubo heridos por parte de la gente que trabajó en el rodaje, quienes además acusaron a los funcionarios de robarles pertenencias.

2.-La pelea con las cadenas de cine

Para estos momentos ya es famosa la guerra que se desató entre las cadenas de cine y Netflix por "Roma". Cuando Alfonso Cuarón denunció que las cadenas de exhibición se habían negado a proyectar la película, se rumoró que era por las exigencias técnicas del director o por la negativa de las empresas a donar parte de la taquilla.

Después, se dio a conocer que el principal punto de tensión entre las cadenas y la plataforma de streaming, era que Netflix no respetó la ventana tradicional de 90 días que se da entre el estreno en salas y el estreno online. Ninguno de los dos quiso ceder y Cuarón tuvo que recurrir a salas poco convencionales para proyectar la película.

3.-El rechazo al Colegio Nacional

Luego de anunciarse las nominaciones a los Oscar 2019, el Colegio Nacional felicitó a Alfonso Cuarón por ser contendiente en la categoría de Mejor Director. Sin embargo, este organismo también informó que desde agosto pasado, el cineasta rechazó a ser miembro del colegiado de la institución.

Cuarón alegó que tenía "obligaciones en el extranjero" que no le permitirían cumplir con las obligaciones del cargo. Muchos se quedaron perplejos con el rechazo del director, que hubiera sido el primer cineasta en ser admitido en el Colegio Nacional.

4.-El batazo de Cannes

Netflix también se enfrentó contra el Festival de Cannes por Roma. En mayo de 2018, el director de Cannes, Thiérry Frémaux, explicó que debido a la ley francesa, el festival no incluiría la cinta de Cuarón en la competencia.

El problema es que la ley de Francia dicta que los estrenos cinematográficos deben llegar antes a las salas de cine que a las plataformas de streaming. Esto no le agradó a Netflix, que negó la petición de Frémaux para estrenar "Roma" durante el festival.

5. El misterio de la fotografía

Para Roma, Alfonso Cuarón no pudo tener en su equipo al cinematógrafo Emmanuel Lubezki, por lo que Galo Olivares tomó la dirección de fotografía. La controversia comenzó cuando muchos notaron que Galo aparece en los créditos sólo como operador de cámara y colaboración cinematográfica, mientras que Cuarón ostenta el cargo de director de fotografía.

Al respecto, el cineasta Axel Muñoz Barba tuiteó: "Esto abre la puerta al hecho de que algún director ahora en adelante pueda sentirse con el derecho de ponerse como fotógrafo o sustituir al mismo sin ningún mérito real". Aunque Olivares no se ha pronunciado al respecto, si "Roma" gana el Oscar en Mejor Fotografía, el galardonado sería Cuarón.

6. La acusación de maltrato contra Cuarón

Luego de que "Roma" ganó el León de Oro en el Festival de Venecia, la actriz Karina Gidi provocó controversia con un tuit en el que aparentemente se refería a Alfonso Cuarón. Nunca se aclaró si la protagonista de "Los Adioses" se refería a la situación con Galo Olivares.

"Acto 1. Por todos lados oyes historias de horror del trato grosero e irrespetuoso de un dir en el rodaje de su peli. Acto 2. La peli gana un premio importante. Todos comentan de la gran sensibilidad del dir en su cinta. Acto 3. Los maltratados celebran. ¿Cómo se llamó la obra?", tuiteó Gidi.

Aunque la actriz borró poco después el mensaje, la cineasta María José Cuevas respondió a Gidi con un mensaje similar contra el director. "Sí, lo mismo he pensado y me han entrado sentimientos contradictorios. Le quedó muy bonita su película, pero no se me antojaría nunca conocerlo".

7. Los subtítulos en español de español

En enero, Netflix sorprendió a los hispanohablantes al subir a su plataforma española una versión de "Roma" subtitulada… en español. La versión subtitulada no sólo transcribía lo hablado, sino que también modificaba expresiones muy mexicanas a una versión castellana, lo que a muchos les pareció innecesario y hasta colonialista.

Por su parte, Alfonso Cuarón declaró que los subtítulos de Netflix eran algo "ridículo, parroquial e ignorante". Tras la avalancha de críticas, Netflix retiró esta opción de su sistema.

8. El karma de Fermín

En Roma, el actor Jorge Antonio Guerrero interpretó a uno de los personajes más odiados, Fermín. Ahora parece que la suerte está en su contra, pues reveló que le han negado la visa estadounidense en tres ocasiones, por lo que podría quedarse sin ir a la ceremonia de los Oscar.

Aún con carta de invitación de una de las productoras le concedieron el documento. Entre las razones para no conseguir el trámite, las autoridades estadounidenses argumentaron que Guerrero iba a trabajar y no como invitado. Ahora, el actor trabaja a contrarreloj para ver si la cuarta es la vencida.

9. El resbalón de Galilea

Quizá el menos grave de todos los "tropezones" de "Roma" fue el de la conductora Galilea Montijo. Al hablar de Roma en un programa en vivo, la conductora demostró que no sabía de qué iba la trama.

Montijo dijo: "Un mexicano hablando de Roma y que en Venecia, Italia, le estén dando esa ovación. Hay que ver la película", ya que pensaba que la cinta estaba situada en la ciudad italiana y no la colonia mexicana. Lo que siguió, fue una avalancha de burlas.

10. La proyección en Morelos

Cuando Roma comenzó a exhibirse en salas "alternativas" una de las proyecciones estaba programada para llevarse a cabo en el Centro Cultural Teopanzolco, en Morelos, en noviembre del año pasado. De último momento, se canceló el evento. En Twitter, Alfonso Cuarón dijo que las autoridades habían dado marcha atrás a la función porque la recaudación en taquilla se donaría a la Caravana Migrante.