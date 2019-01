Éxito y locura, personajes dan rating y premios

Un joven genio con autismo, otro también brillante, pero con problemas para socializar y una mujer que lucha con su bipolaridad para vivir el día a día. Así son algunos de los personajes que han tenido impacto en series como The good doctor, The big bang theory y Homeland. Sufren enfermedades y lidian con ellas mientras transitan en la sociedad.

"Secuéstrame, por favor", escribió una seguidora al actor Penn Badgley en su cuenta de Twitter. El motivo: Joe Goldberg, el personaje de ficción que interpreta en la serie You y que la plataforma Netflix estrenó el mes pasado.

Tras conocer a una mujer Joe se obsesiona con ella y comienza a seguir cada paso de su vida. Su obsesión lo lleva a convertirse en asesino. Uno muy bien parecido, trabajador y hasta agradable.

La fan que le escribió en Twitter no fue la única persona que se enamoró de Joe. El personaje comenzó a ser romantizado por sus seguidores, por lo que los protagonistas lanzaron un video pidiendo: ¡No seas un Joe!

No retratan la realidad

El doctor Hugo Sánchez Castillo, catedrático de la UNAM, considera que este tipo de trastornos no siempre son retratados como se viven en la realidad.

De acuerdo con el académico, es por la naturaleza del espectáculo que se exageran algunas características a fin de lograr un rating; sin embargo, explica, es necesario ser más contundentes en dejar claro al público que se trata de un tema de ficción, incluso cuando se habla de niños genio como en The good doctor.

"El problema radica en la educación de un país que es la que permite que tú puedas separar claramente la realidad de la ficción.

Si nosotros tenemos una población que tiene conocimiento, va a lograr discernir entre lo que es fantasía y no, y entonces uno podrá transitar entre series, novelas y películas y simplemente diferenciarlas", comenta.

"Qué tanto sacrifican en cuestiones ético científicas por una cuestión de rating y monetario, es la pregunta".

Normalizan la violencia

En el otro polo, la normalización de la violencia y el volver atractivos a personajes que rompen la ley para obtener lo que quieren es otro de los problemas.

El personaje de Badgley no es el único que ha levantado las miradas.

En la serie de BBC, Killing Eve, la antagonista, una hermosa psicópata y asesina a sueldo llamada Villanele (Jodie Comer) está cargada de carisma.

La crítica hacia esta serie ha sido buena.

Su protagonista Sandra Oh interpreta a Eve Polastri, quien a lo largo de la trama se mantiene huyendo de Villanele tratando así de evitar ser asesinada. Sandra Oh se hizo acreedora a un Globo de Oro como Actriz de serie de televisión y un Critics' Choice Award en la misma categoría. La pareja que forman Oh y Comer ha seducido a más de uno, a pesar de que la segunda sea una criminal.

"Bajo esa perspectiva si no hay una regulación por medio de las empresas encargadas de los contenidos esto se va incrementar de manera general, lo cual alimenta que si sujetos en la población tienen alguna predisposición a generar algún tipo de fantasía o padecimiento, simplemente se va a disparar", concluye Sánchez Carrillo.

Más personajes

Ellos también padecen algún trastorno:

-Sheldon Cooper, The Big bang theory, síndrome de Asperger.

-Elliot, Mr. Robot, ansiedad social y de un trastorno compulsivo.

-Detective Rustin Spancer, True Detective, trastorno esquizoide.

-Lisa, Los Simpson, trastorno obsesivo compulsivo.

-Joffrey Baratheon, Games Of Thrones, trastorno narcisista.