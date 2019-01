Maduro rechaza ultimátum de Unión Europea

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, rechazó el ultimátum dado por España, Francia, Alemania y Reino Unido para convocar elecciones en un plazo de ocho días si no quiere reconozcan a Juan Guaidó, jefe de la Asamblea Nacional, como jefe de Estado legítimo del país.

"Se han comportado con arrogancia. Deben retirar este ultimátum. Nadie puede darnos un ultimátum. Si alguien quiere irse de Venezuela, que se vaya", dijo Maduro en una entrevista exclusiva a la cadena de televisión turca CNN Türk.

Recordó que Venezuela no está conectada a Europa, por lo que los europeos están cometiendo "un grave error" al ignorar la historia del país sudamericano y sus 200 años de independencia.

Sobre la proclamación realizada el miércoles pasado por Guaidó, que se declaró a sí mismo presidente encargado del país, Maduro dijo que violó la Constitución Nacional, si bien manifestó que está dispuesto a dialogar con la oposición.

"No soy un jurado, no me corresponde a mí decir qué medida se deben tomar para proteger nuestra Constitución y nuestro país. Esta situación se resolverá por la ley, ante el poder judicial", aseguró.

Maduro, respaldado por la Fuerzas Armadas de su país, ha denunciado que es víctima de un "golpe de Estado", orquestado por Estados Unidos, pero insistió en que está "abierto al diálogo".

Ayer el presidente venezolano encabezó maniobras militares en el Fuerte Paramacay, en el estado de Carabobo, donde instó a los uniformados estar alertas ante el "golpe de Estado en marcha".

Por su parte, la oposición llama a militares a desobedecer a Maduro.

Ayer Juan Guaidó convocó a dos manifestaciones, la primera de ellas el miércoles, para exigir a los militares que "se pongan del lado" de los ciudadanos y permitan la entrada de ayuda humanitaria. La segunda manifestación será el próximo sábado.

Además, el autoproclamado presidente de Venezuela dijo que ha pedido a varios bancos del mundo la "protección" de los activos que el país tenga depositados en estas instituciones, para evitar que el Gobierno de Maduro, al que desconoce, haga uso de los recursos.

"Hemos hecha extensiva esta solicitud ante los países del mundo (...), también a instituciones como el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco de Inglaterra (y) el Banco Internacional de Transacciones", dijo Guaidó en un mensaje divulgado a través de sus redes sociales.

"No permitiremos que sigan robando al pueblo de Venezuela", añadió.

En medio del conflicto, Estados Unidos amenazó al presidente venezolano, Nicolás Maduro, con una "respuesta significativa" si recurre a la violencia contra la oposición venezolana o el personal diplomático estadounidense en Caracas, y confirmó que no planea cerrar su embajada en la capital venezolana.