Mexicanas al grito de Oscar

"Me emociona mucho saber que a partir de hoy no estoy sola. Felicidades Yalitza por tu merecida nominación ojalá que esta vez tú sí te lo lleves", escribió Salma Hayek el pasado 22 de enero en su cuenta de Instagram.

Con estas palabras, Salma felicitó a Yalitza Aparicio quien gracias a su personaje de "Cleo", en el filme Roma, la Academia se fijó en ella. Ambas son hasta ahora las únicas mexicanas postuladas a la terna de Mejor Actriz en los premios Oscar.

Además de Aparicio, Marina de Tavira dio la sorpresa al ser nominada en la categoría de Mejor Actriz de reparto, algo que había augurado el presentador, Jimmy Kimmel, ya que cuando Marina y Yalitza estuvieron en su programa él les dijo: "A las dos las van a nominar, ya lo verán".

Yalitza y Marina se han unido al grupo de actrices mexicanas que han llamado la atención de la Meca del Cine, como la misma Salma además de Adriana Barraza, Katy Jurado y Lupita Nyong'o, quien ha sido la única ganadora de la estatuilla hasta ahora.

Yalitza Aparicio es la mujer más solicitada del momento. Su trabajo en la cinta Roma, como "Cleo", ha sido aprobado por la Meca del Cine, algo que no cualquiera logra. Ella compite en la terna de Mejor Actriz junto a Glenn Close, Lady Gaga, Olivia Colman y Melissa McCarthy.

Yalitza, procedente de una familia humilde del sureño estado de Oaxaca, se encuentra viviendo un sueño que jamás habría imaginado. De ser una maestra de escuela ahora está recorriendo el mundo gracias a la película de Cuarón.

"Qué bonito se siente -su nominación-, y espero que todo México esté contento por todas las nominaciones", comentó Aparicio a la prensa. Hace unos días, la joven acudió a Tijuana en donde fue asediada por fans.

Katy Jurado fue la actriz latina que abrió las puertas a sus sucesoras de habla hispana en Hollywood. Participó en un varias películas de la época de oro del cine mexicano. Su talento y personalidad de "femme fatale" la llevaron a la pantalla gringa, en donde destacó ampliamente.

Por su trabajo en la cinta High Noon, Katy ganó un Globo de oro en 1952 y fue por su personaje de la señora "Devereaux" en la cinta Broken Lance, que dos años después obtuvo una nominación al Oscar en la terna de Mejor Actriz de reparto.

"Nunca pensé que iba a hacer una carrera en Hollywood. Me importaba tener éxito allá para venirme aquí y ser la primera de México, pero Hollywood nunca fue mi meta", dijo en alguna ocasión la actriz fallecida el 5 de julio de 2002.

La actriz Adriana Barraza, no olvida su personaje de "Amelia" en el filme Babel y cómo no si fue el que la llevó a ser la tercera mexicana nominada a un Oscar y la segunda en la terna de Mejor Actriz de reparto. "'Amelia' me dio muchas satisfacciones como la nominación al Oscar. Dios me puso en el momento oportuno a la hora de hacer esa película con mi querido Alejandro González Iñárrritu", dijo Adriana a El Siglo de Torreón.

La talentosa actriz ha trabajado en importantes producciones norteamericanas sin olvidar su país, ya que de igual manera se le ha visto en producciones hechas en Tierra Azteca.

Tuvieron que pasar casi 50 años para que otra mexicana fuera nominada a un Oscar y en esta ocasión en la terna de Mejor Actriz. Salma Hayek fue postulada en 2003 en este rubro por su trabajo de Frida Kahlo en el filme Frida.

A raíz de la nominación, los bonos de Salma en el mercado anglosajón subieron. "No me imagino otro logro más grande", dijo Hayek ese mismo año en una entrevista para Televisa en donde también afirmó que aunque perdiera, ella ya había ganado.

"Que todos piensen en el sí se puede, porque éste es un reconocimiento al talento y al espíritu mexicano, que puede superar todos los obstáculos y lograr cosas como las que se lograron este año", agregó la actriz.

En 2014, la actriz, Lupita Nyong'o ganó el Oscar a Mejor actriz de reparto por su personaje, "Patsey", en el largometraje 12 años de esclavitud dirigido por Steve McQueen. Gracias a éste y otros premios su carrera se catapultó.

Lupita es hija de Dorothy y Peter Anyang' Nyong'o, un político oriundo de Kenia que se hallaba trabajando como profesor auxiliar en ciencias políticas en la Ciudad de México al momento del nacimiento de la actriz.

Nyong'o regresó a la República Mexicana cuando cumplió los 16 años, con la intención de aprender el idioma castellano; ésa es la razón por la que se define a sí misma como "mexikenian".

La mañana del 22 de enero, la actriz, Marina de Tavira, despertó temprano para ver las nominaciones a los premios Oscar. Ella jamás imaginó que la Academia también la pondría en las ternas. Ahora va por la estatuilla de Mejor Actriz de reparto gracias a Roma. Con ello se convierte en la cuarta mexicana en competir en tal categoría.

"Estoy en shock absoluto, no esperaba esto, de verdad, lo digo con toda sinceridad. No tenía ninguna expectativa. Estaba esperando nominaciones para Yalitza, para Alfonso, para la película, pero nunca para mí", dijo Marina al noticiero de Carlos Loret de Mola.

Antes de Roma, Marina había hecho películas como Ana y Bruno, Los árboles mueren de pie y Cinco días sin Nora. En la TV se le ha visto en Ingobernable, Falco, El señor de los cielos, Capadocia y Las Aparicio. De igual manera ha realizado teatro.

Nominadas

-Salma Hayek (2003)

-Yalitza Aparicio (2019)

-Katy Jurado (1954)

-Adriana Barraza (2006)

-Lupita Nyong'o (2014)

-Marina de Tavira (2019)