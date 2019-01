Gobierno de EUA parece insensible con empleados

Un asistente de la Casa Blanca dijo que la paralización parcial del gobierno era como una vacación pagada para algunos de los empleados públicos que no están cobrando sus sueldos. La nuera de Donald Trump dijo que el "pequeño fastidio" de los empleados públicos bien vale la pena por el bien del país. El secretario de comercio Wilbur Ross se preguntó por qué estos empleados iban a comedores comunitarios en lugar de sacar préstamos.

El propio presidente dice que los empleados tienen que "adaptarse" a la situación generada por su decisión de forzar una paralización parcial del gobierno porque los demócratas se niegan a darle el dinero para construir un muro en la frontera con México. Mientras los cientos de miles de empleados públicos afectados tratan de salir adelante sin sus sueldos, Trump y su equipo, que incluye el gabinete más rico de la historia, se las ven en figurillas para expresar solidaridad con aquellos que pasan penurias.

Ross causó revuelo cuando CNBC le preguntó acerca de los 800,000 empleados públicos que no están cobrando, muchos de los cuales van a refugios para indigentes a comer. "Sé que lo están haciendo y no entiendo por qué", respondió. "Las obligaciones que contraerían si sacasen préstamos de un banco o una cooperativa de crédito, de hecho, están garantizadas por el Gobierno federal. No hay razones para que no puedan sacar un préstamo".

Todo esto reforzó la sensación de que el gobierno de Trump está desconectado de la realidad de los empleados que sufren en carne propia las consecuencias de la paralización del gobierno. El líder demócrata en el Senado Chuck Schumer dijo que los comentarios de Ross "revelan la cruel indiferencia del gobierno hacia los empleados públicos".

Ap