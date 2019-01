Gobierno investigará 'quebranto a Pemex' por venta de plantas de hidrógeno

La secretaría de Energía, Rocío Nahle, confirmó que su dependencia le entregará toda la información que han recabado de los dos contratos que Pemex Transformación Industrial (TRI) adjudicó, de manera directa, a distintas empresas para el suministro de hidrógeno en las refinerías de Tula y Madero a la Secretaría de la Función Pública y la Auditoría Superior de la Federación (ASF) para que investiguen este nuevo escándalo de corrupción en Pemex que dio a conocer EL UNIVERSAL este jueves.

En la conferencia de prensa matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, Nahle acusó que en éstos dos contratos hubo un "quebranto a Pemex" en la pasada administración con la venta de éstas plantas de hidrógeno, pues se tiene un reporte de lo que era necesario para su operación y se presumió que iban a tener mejor calidad, se evitarían paros programados, pero, advirtió, nada de esto fue cierto.

"Aquí les quiero comentar que ya tenemos los datos, los estoy presentando a la Secretaría de la Función Pública y estos son parte de los quebrantos que se hicieron a la empresa porque esas plantas eran de Pemex, se tiene todo un articulado de qué era necesario, de que iba a tener mejor calidad, de que con esto se iban a evitar paros programados y no es cierto, pues es una planta, que nació con ello", dijo Nahle.

La titular de Energía, informó que este jueves estuvo en la Refinería de Salina Cruz en Oaxaca y en este complejo no se tiene planta de hidrógeno, pero ahora ya se ve en la necesidad de pensar en tener una, la cual tendría un costo aproximado de 100 millones de dólares.

Por ello, acusó que la pasada administración, vendió, "muy baratas" las plantas de producción de hidrógeno, por ello, les dará vista a la Secretaría de la Función Pública y la Auditoría para que hagan las investigaciones.

"Ayer estuvimos en Salina Cruz y la Refinería de Salina Cruz no tiene planta de hidrogeno, así nació el concepto con el crudo que está llegando, que tiene un poco más de azufre, se ve en la necesidad de pensar en una planta de hidrogeno, y sería como para 22 millones de pies cúbicos y esa planta nueva cuesta, alrededor de 100 millones de dólares,

entonces estas plantas que tienen más capacidad las vendieron muy baratas y es parte de lo que vamos a reportar para que la propia Secretaría de la Función Pública y seguramente la Auditoría Superior de la Federación en su cuenta de revisión del 2018, nos vaya a poder informar y le estamos dando seguimiento a esto", explicó Nahle.

La ex coordinadora de los diputados de Morena, informó que el contrato entre Pemex y Air Liquide México S.A. de R.L. tuvo un costo de 51 millones de dólares, más IVA, y tendrá una duración de 20 años para surtir 81 millones de pies cúbicos de hidrógeno, y se hizo un avalúo del costo de 48 millones de dólares. En el contrato se obliga a Pemex a pagar, mensualmente, un millón de dólares a esta empresa, surta o no surta el hidrógeno.

En el caso de la Refinería de Madero, se hizo un contrato de compra-venta entre Pemex Transformación Industrial y la empresa Linde S.A. de C.V. de 31 millones de pesos, más IVA, y el avalúo marcaba 29 millones de dólares para surtir de 42 millones de pies cúbicos por 20 años. En el contrato se obliga a Pemex a pagar 16 millones de pesos al mes a Linde, surta o no surta el hidrógeno.

En la Refinería de Cadereyta, informó que se había hecho el mismo proceso, pero no les dio tiempo, porque el gerente de la refinería, no firmó, ni él, ni los trabajadores, "no firmaron la entrega y a pesar de que se hizo todo el proceso, la última parte, que fue el acuerdo, o sea pagar para que la planta se rehabilitara, era parte del acuerdo, la tenían que arreglar y entregar, no se hizo y por eso Cadereyta no se entregó", dijo.