AMLO llama a garantizar elecciones limpias en Puebla

El presidente Andrés Manuel López Obrador llamó a los poblanos a procurar que las elecciones extraordinarias en la entidad para elegir gobernador sean limpias y libres, y "que se demuestre que en Puebla es posible escoger de manera democrática a las autoridades".

Demandó que "ya se acabe la práctica de la entrega de despensas, que ya no se trafique con la pobreza de la gente", además de que no se utilice el dinero del presupuesto para favorecer a ningún partido o candidato, "y se destierre de una vez y para siempre el fraude electoral, y que se respete la voluntad del pueblo".

Señaló que en el marco de la autonomía, con el que actúan las autoridades federales, solicitará tanto a la fiscalía general como a la fiscalía electoral que cuiden dicho proceso comicial y que no se permita ninguna irregularidad.

En este marco el Ejecutivo federal deseó éxito al gobernador interino del estado, Guillermo Pacheco Pulido, quien estará por un periodo en tanto se convocan a nuevas elecciones, que le vaya muy bien y que cuente con el respaldo y apoyo de todos. Al encabezar la entrega de apoyos como parte de los Programas Integrales de Desarrollo reiteró su compromiso de combatir la corrupción y que "no haya 'huachicoleo' ni arriba ni abajo; se acaba la corrupción", para lo cual se empleará dinero del presupuesto en diversos apoyos para que la población no tenga necesidad de dedicarse a actividades ilícitas.

También pidió a la población "que nos ayuden a orientar a los que por necesidad se dedicaban a estas prácticas del robo de combustible, pues aseguró que "hay forma de que tengan opciones, tengan alternativas, que nosotros los vamos a apoyar, que no los condenamos, entendemos por qué tuvieron que meterse a esa actividad.

"Pero ahora con el cambio de gobierno hay opciones, hay alternativas y que todos caminemos con rectitud, que se prefiera dejar a los hijos pobreza pero no deshorna, tenemos que fortalecer los valores", expresó López Obrador ante habitantes de este municipio de la sierra norte de Puebla.

Detalló que con el combate a la corrupción se ahorrará mucho y éste se destinará al bienestar del pueblo, "va a haber justicia, les pido nada más que no perdamos la fe, las esperanzas y que me tengan un poco de paciencia, porque me dejaron estos muy enredado todo y un cochinero que tenemos que limpiar".