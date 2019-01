Más de un millón de personas sin registro de nacimiento

Poco más de un millón de personas en México no cuentan con registro de nacimiento, informó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) junto con UNICEF-México, en la presentación del documento "Derecho a la identidad. La cobertura del registro en México", que proporciona información actualizada sobre la población que dispone de acta de nacimiento, así como el comportamiento del registro de nacimientos en nuestro país.

En conferencia de prensa encabezada por Julio A. Santaella, presidente de Inegi; Christian Skoog, representante de UNICEF en México y Jorge Wheatley, director del Registro Nacional de Población (Renapo), se informó que la falta de un acta de nacimiento significa la privación del derecho a la identidad para los niños, niñas y adolescentes.

"Cuando una niña o un niño no está registrado y, por ende, no cuenta con un acta de nacimiento, no puede tener acceso a sus demás derechos como protección, salud o educación, ni a las mismas oportunidades de desarrollo que otros niños; pues el acta continúa siendo uno de los principales requisitos para ingresar a la escuela u obtener reconocimiento legal de los estudios; así como para acceder a servicios básicos de salud y seguridad social", dijo Christian Skoog, representante de UNICEF-México.

El 45.7% de las niñas y niños de entre 0 a 60 días de edad cuentan con registro de nacimiento; mientras que ese porcentaje es de 84.6% hasta antes de cumplir el primer año de vida y 95.8% para las niñas y niños menores de 5 años.

La primera causa del no registro se debe a la dificultad para contar con los documentos necesarios para realizarlo (34.0%). Le siguen el alto costo que implica el trámite (22.0%) y el tiempo que implica la realización del trámite (15.6%).