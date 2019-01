Gobierno tiene responsabilidad en explosión: Cofiño

El Gobierno federal tiene una responsabilidad y tiene que dar la cara por la explosión del ducto de combustible en Tlahuelilpan, Hidalgo; no puede evadir un acontecimiento de esta naturaleza, del que lamentablemente ya se habla de 100 personas fallecidas, afirmó el diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño, presidente de la Junta de Gobierno del Congreso de Coahuila y ex dirigente nacional del Partido Acción Nacional (PAN).

Añadió que hubo negligencia de las autoridades federales ya que si bien era muy complejo impedir que los pobladores estuviesen en ese lugar extrayendo o tomando el combustible, no menos cierto es que también el Gobierno federal pudo haber ordenado el cierre inmediato de los ductos y evitar que continuara la fuga.

Además, dijo, las autoridades tuvieron por lo menos cuatro horas, tiempo suficiente para que pudieran llevar más elementos de las corporaciones policiacas locales y ninguna se acercó. "Las fuerzas federales hicieron lo que pudieron ante un numeroso grupo de personas desesperadas por una situación la escasez de gasolina originada por el Gobierno federal", señaló.

Añadió que es claro que el Gobierno federal tiene una alta responsabilidad y este tema no debe ser tratado con una naturaleza distinta a casos como el de Ayotzinapa, pues "me parece que los pobladores del municipio de Tlahuelilpan fueron víctimas de una negligencia de las autoridades federales, no nada más por no haber impedido que la gente se acercara al lugar de la fuga de combustible, sino porque tuvieron tiempo suficiente para impedir la tragedia".

También afirmó que ya se ven la consecuencia del desabasto de gasolina, principalmente en el costo del traslado de mercancías y que hace que tiendan a subir los precios de mercancías y productos, lo que genera un espiral inflacionaria, dada la alta demanda y la poca oferta de productos y mercancías.

"Celebramos que se combata este hecho delincuencial, el huachicoleo; sin embargo, insisto, la estrategia es totalmente fallida. No hay quien en su sano juicio que pueda aprobarla. Los mexicanos estamos a favor de que se combata la corrupción, la impunidad, pero la estrategia para combatir a los huachicoleros es totalmente equivocada", subrayó el legislador.

"Quiero decirle al Presidente de la República que cuenta con el Partido Acción Nacional, con quienes lo integramos desde el legislativo, desde el ejecutivo en las distintas entidades que gobierna, sin embargo apoyaremos lo que consideremos es en beneficio de la comunidad, de la sociedad, del país, más no las ocurrencias y estrategias totalmente fallidas", subrayó.

Por otra parte, Torres Cofiño afirmó que México no está en condiciones de que se militaricen las corporaciones policiacas.

"Es fundamental mantener las razones y las causas que le corresponden a las fuerzas federales, que le son propias tanto a la Marina como al Ejército, no el manejo de la prevención del delito y por supuesto el combate todo lo que implica el mismo.

"Creo que está equivocado, esto me recuerda al Ejército Bolivariano, y sin duda, creo que esto pondría en entredicho la veracidad, la autenticidad y el reconocimiento a las corporaciones policiacas; todo mi reconocimiento al Ejército y la Marina, pero creo que es una decisión totalmente equivocada", añadió.