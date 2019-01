Congreso de Puebla elige a gobernador interino

Guillermo Pacheco Pulido fue designado por el Congreso de Puebla como gobernador interino por 40 de los 41 legisladores, uno de ellos prefirió abstenerse.

Pacheco Pulido rindió protesta como gobernador interino a las 17:15 horas de este lunes, después de que la Comisión de Gobernación decidiera por mayoría que el ex alcalde de Puebla cumplía con los requisitos que exige la ley para ocupar el cargo.

El órgano legislativo también decidió que el actual encargado del despacho del gobierno del estado, Jesús Rodríguez Almeida, quedaba fuera de la terna por no comprobar su ciudadanía poblana, mientas que Gerardo Islas Maldonado, del partido Nueva Alianza, simplemente no alcanzó el apoyo suficiente.

El coordinador de los diputados del PT, José Jesús Espinosa, indicó que sólo dos de los integrantes de la terna cumplían con los requisitos.

"Tanto Guillermo Pacheco como Gerardo Islas cumplen con los requisitos que marca la ley, que es tener la ciudadanía poblana y la residencia de cinco años. Parto de este entendido, que siendo justos sólo dos de los tres ciudadanos cumplen con los requisitos, por lo que Rodríguez Almeida debe quedar fuera de la terna", expresó.

El diputado del PRI Javier Casique afirmó que el interés de todos los partidos debe ser Puebla, por lo que invitó a Morena y sus aliados a no imponer su mayoría, pues asentó que "no es tiempo de colores ni partidos".

El líder de los diputados del PAN, Marcelo García, dijo que su partido está a favor de un perfil neutral, por lo que serán respetuosos de la legalidad, "esto nos lleva a generar una opción sensata", indicó.

En su primer discurso como gobernador interino, Guillermo Pacheco hizo un llamado a la unidad y a dejar atrás las rencillas políticas que, indicó, no abonan nada a la sociedad poblana.

"Necesitamos la unidad para buscar la solución de los problemas. No se trata de una unidad que quite derechos. Es buscar la solidaridad social, no una uniformidad, sino un compromiso con la sociedad y sus instituciones. Dentro de la pluralidad la unidad debe vivir", agregó.