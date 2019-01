Detienen a 27 por sublevación militar

El jefe de la oficialista Asamblea Nacional Constituyente (ANC) de Venezuela, Diosdado Cabello, informó ayer, lunes, que fueron detenidos 27 de los implicados en el alzamiento militar contra el Gobierno de Nicolás Maduro.

"Fueron detenidos en el sitio 25 (alzados), más dos que fueron detenidos en otro lugar", dijo Cabello en una rueda de prensa en la que actuó como vocero del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), y no descartó que el número aumente en las próximas horas.

Un grupo de miembros de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB, policía militarizada) se sublevó hoy contra Maduro y pidió a los venezolanos, en videos que divulgaron en las redes sociales, no reconocer al gobernante y salir a las calles en respaldo de la insurrección.

El hecho ocurrió durante la madrugada cuando sustrajeron armas de guerra, secuestraron a otros 4 agentes y luego se dirigieron a un comando de la GNB en la barriada caraqueña de Cotiza, donde encontraron resistencia por parte de otros agentes, según un comunicado de prensa de la Fuerza Armada.

Cabello puntualizó que la sublevación no fue respaldada en los cuarteles del país, donde no ocurrió "ninguna réplica ni nada que se le parezca". Tras ser reducido el grupo, las autoridades se incautaron de las armas que habían sido robadas así como de los teléfonos móviles de los rebeldes, donde hay registro de llamadas hechas antes y durante el alzamiento, según relató Cabello.

Algunos vecinos armaron una barricada y decidieron cubrirse sus rostros con capuchas o lanzar piedras a las fuerzas del orden, al tiempo que respaldaban las acciones de los rebeldes.

Antes de ser apresados, los militares llamaron a los venezolanos a las calles y pidieron respaldo a la insurrección, pero recibieron una tímida respuesta.

‘Te estamos pidiendo que no nos dispares’

El jefe de la Asamblea Nacional de Venezuela, Juan Guaidó, pidió a los militares, que no disparen contra los simpatizantes del antichavismo, que este día 23 manifestarán en las calles para denunciar que Nicolás Maduro “usurpa” la presidencia. “No te estamos pidiendo que des un golpe de Estado, no te estamos pidiendo que dispares, todo lo contrario, te estamos pidiendo que no nos dispares, que defiendas junto a nosotros el derecho que tiene nuestro pueblo”, dijo Guaidó. (EFE)