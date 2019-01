Hijo de Bolsonaro se dice víctima por pesquisa bancaria

El senador electo Flávio Bolsonaro, hijo del presidente brasileño Jair Bolsonaro, dijo que un escándalo por supuestos manejos financieros "atípicos" que lo involucra es "una persecución" en su contra, que busca destruir su reputación incluso por motivos ideológicos.

En un par de entrevistas televisivas con RecordTV y la televisión RedTV, el hijo del presidente Bolsonaro se presentó como víctima del Ministerio Público del Estado de Río de Janeiro (MP-RJ), que investiga movimientos en su cuenta corriente que no han sido explicados.

En ambas entrevistas, Flávio Bolsonaro tuvo momentos de exaltación y nerviosismo, indicaron analistas.

El legislador dijo a RecordTV que no tuvo oportunidad de aclarar los movimientos atípicos a las autoridades competentes antes de que la investigación fuera abierta, y se quejó de "las atrocidades" cometidas cuando "quebraron mi secreto bancario, ¿por qué esa persecución conmigo?".

Flávio fue invitado a declarar el 10 de enero, pero no compareció ante el Ministerio Público de Río de Janeiro, con el argumento de que quería tener acceso primero a los autos del proceso.

El jueves 17, el senador electo solicitó al Supremo Tribunal Federal (STF) que suspendiera el proceso con el argumento de que ya había sido electo senador, y que, por lo tanto, por tener fuero legislativo, la Corte Suprema debería ser la responsable proceso.

El juez Luiz Fux, ministro del STF, suspendió temporalmente la acción, pero el 1 de febrero próximo, cuando termine el receso judicial, el ministro Marco Aurelio Mello, relator del caso, deberá tomar una decisión final.

"El ministro Marco Aurelio va a ver cómo estoy siendo arbitrariamente lesionado mucho antes de ser oído, no tengo dudas de que el ministro Marco Aurelio, al ver nulidades de ese proceso, va a tomar la decisión más acertada", anticipó Flávio Bolsonaro.

En las entrevistas, afirmó que un pago de un millón 016 mil 839 millones de reales (unos 300 mil dólares) de un título de la Caja Econômica Federal, registrado por el Coaf como movimiento atípico, obedece a la aprobación de una deuda por un apartamento de la constructora PDG, vendido después por 2.4 millones de reales.

El senador también se deslindó de los movimientos atípicos encontrados en la cuenta de su exasesor Fabrício Queiroz, al apuntar que "lo que el asesor hace o deja de hacer es de su responsabilidad. Quien tiene que explicar el origen del dinero del Queiroz no soy yo, es el MP".

Flávio completó que no ha hablado con su exasesor para que "no haya ninguna duda" de que no hay una componenda con él, y atribuyó el escándalo a promotores ligados con el Partido de los Trabajadores (PT), del expresidente Inacio Lula da Silva.

Flávio reclamó que la investigación contra él, iniciada a principios de 2018, corre a una velocidad sin precedentes y que las diligencias se aceleraron a finales de año. "No estoy consiguiendo más respirar, cada día tiene algo nuevo."

Dijo que la investigación del MP es un intento claro por destruir su reputación. "No van a conseguir destruir mi reputación y mi familia, no estoy pasando la mano en la cabeza de nadie, quien sea culpable tiene que ser castigado, no quiero ningún privilegio, sólo quiero ser tratado como ciudadano normal".