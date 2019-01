Pide gobernador no acercarse a donde explotó ducto

El gobernador de Hidalgo, Omar Fayad, pidió a la ciudadanía no acercarse "por curiosidad" al lugar donde explotó un ducto de combustible en Tlahuelilpan y los llamó a no usar palas ni picos, pues Petróleos Mexicanos (Pemex) "ha indicado que esto podría provocar otra tragedia".

En su cuenta de Twitter @omarfayad, el mandatario estatal señaló que no hay ninguna persona herida no identificada; y aquellos que todos los lesionados reciben atención médica.

Le solicitamos comprensión a la comunidad. De manera respetuosa, pedimos que la ciudadanía no se acerque por curiosidad o utilicen palas y picos en el lugar de los hechos. @Pemex ha indicado que esto podría provocar otra tragedia. pic.twitter.com/KOUurMG4NX — Omar Fayad (@omarfayad) 20 de enero de 2019

Aseguró que la siguiente etapa es identificar los restos de las personas fallecidas para cotejar con la lista de desaparecidos y dijo que ha girado instrucciones para que se inicien las carpetas de investigación pertinentes.

"Habremos de comenzar una segunda etapa, en la que debe haber más claridad, por lo que se trabaja en un censo completo de todos los familiares y sólo a ellos se les compartirá información y se les dará el apoyo que necesiten", indicó.

Ello, agregó, a fin de evitar que se abuse de la confianza de los familiares y no se les engañe con información que no es fidedigna, por lo que "vamos a ser sensibles y estamos trabajando con completa transparencia", afirmó en la red social.

Además, precisó, habrá audiencias para los familiares encabezadas por el procurador, la directora del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Hidalgo y el secretario de Gobierno para dar seguimiento y brindar mayor certeza a las familias que tienen a sus seres queridos en calidad de desaparecidos.

Fayad Meneses pidió la comprensión de la comunidad e invitó a las familias afectadas por lo sucedido a trabajar en coordinación con las autoridades.

"Reconozco y siento el dolor de las familias afectadas y me pongo en su lugar, pero no podemos dar información falsa o engañar a la gente. Les damos la mejor atención e información a todos ustedes para que no haya especulación y desorientación alguna", puntualizó el mandatario estatal.